Em 2018, o RCS Global começou a trabalhar com a IBM para desenvolver e realiza um teste piloto da Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN). Agora totalmente implementado, a RSBN está reunindo mais participantes à medida que continua crescendo e demonstrando seu valor. "Usamos a IBM Blockchain Platform como base para uma rede de empresas validadas que podem trocar informações diretamente umas com as outras no blockchain", diz Garrett. "Essas empresas foram auditadas e encontraram conformidade com as práticas responsáveis."

A partir do momento em que as matérias-primas para baterias são produzidas em uma mina industrial participante na RDC, a RSBN conta com a IBM® Blockchain Platform para rastrear o material até uma fundição, uma fábrica de cátodos, uma fábrica de baterias de íons de lítio e, finalmente, uma fábrica de automóveis ou de eletrônicos. Além de fornecer rastreabilidade de ponta a ponta, a plataforma RSBN habilitada para blockchain se beneficia do fornecimento pelo RCS Global de pontuações de responsabilidade para cada participante, com base nas auditorias realizadas.

"O RCS Global traz nossa vasta experiência trabalhando em fornecimento responsável em todos os estágios da cadeia de suprimentos em todos os momentos", diz Garrett. "Nosso esforço coletivo permite que as empresas participantes ganhem maior eficiência na gestão de riscos, combinando os esforços necessários de garantia liderados por humanos com melhorias de eficiência lideradas por tecnologia, particularmente na troca de dados. Esta é uma demonstração de tecnologia para o bem, permitindo uma abordagem de gestão de risco mais eficaz que pode ter maior impacto nas condições no setor de minerais em todo o mundo."

Documentar a prova da produção inicial responsável de matérias-primas com uma trilha de auditoria imutável que é mantida desde a mineração até o produto final fabricado.

Os benefícios demonstrados do uso da solução RSBN para sourcing responsável incluem:

Visualização da rastreabilidade do produto e dos dados de fornecimento responsável quase em tempo real por participantes da rede com permissão

Armazenar informações de procedência e certificados de produção responsável em um ambiente rico em segurança que não pode ser adulterado sem alertar todos os participantes

Proteger informações confidenciais ou competitivas e, ao mesmo tempo, compartilhar provas de fatos

Promover a confiança por meio do controle descentralizado porque nenhuma entidade pode corromper o processo

Potencialmente reduzindo custos por meio da digitalização de processos de papel



Escalando rapidamente para acomodar novos participantes e indústrias

"O blockchain oferece um ambiente seguro e confiável que leva a uma maior eficiência na troca de dados, o que reduz os custos e aumenta a chance de um impacto mais positivo", diz Garrett. "A implementação do blockchain e do sourcing responsável é um potencial divisor de águas. Isso pode ajudar a construir mais confiança entre as empresas, o que pode gerar uma colaboração maior para o bem."