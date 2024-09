Com as preferências dos consumidores se deslocando do modelo tradicional de agências bancárias para dispositivos digitais, nunca foi tão fácil para concorrentes inovadores ingressarem no mercado. Para os bancos estabelecidos permanecerem competitivos, eles devem adaptar suas ofertas com a agilidade das startups ágeis, sem deixar que os custos operacionais saiam do controle.

O Rabobank, uma importante provedora de serviços financeiros internacionais sediada na Holanda, decidiu enfrentar esses novos desafios de frente.

Carsten van den Bogert, especialista em middleware do Rabobank, explica: "Na Holanda, conquistamos uma posição de liderança no mercado oferecendo aos nossos clientes um fornecedor único para todas as suas necessidades bancárias de atacado, varejo e privadas." Com a migração dos serviços bancários para o ambiente on-line, surgem novas oportunidades para criar serviços comerciais e de varejo inovadores que encantem nossos clientes, mas, ao mesmo tempo, isso nos expõe a novas ameaças de concorrentes ágeis.

Construindo uma estratégia de terceirização

Ele continua: "Para manter nossa liderança na indústria, pretendemos redirecionar investimentos para nossas competências principais, como desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente." A terceirização de funções não essenciais, como impressão de extratos bancários e fabricação de cartões de crédito, para parceiros comerciais especializados é uma ferramenta poderosa para alcançar esse objetivo.

"Percebemos que alcançar nosso objetivo significaria um crescimento dramático em nossa base de parceiros comerciais. No passado, a integração de novos parceiros era um processo complexo e demorado que levava até três semanas para ser concluído. É crucial notar que nosso sistema anterior de intercâmbio eletrônico de dados [EDI] não tinha a escalabilidade que precisávamos para dar suporte aos volumes de mensagens direcionadas, especialmente o aumento previsto no tráfego entre serviços da web internos e externos.

"Com nossa base de parceiros comerciais crescendo rapidamente, estávamos em busca de um gateway que pudesse gerenciar nossa atividade edge da rede para transferências de arquivos e FTP de forma segura, eficiente e econômica. A facilidade de adoção era fundamental, e miramos em uma solução que nos permitiria migrar rapidamente nossas integrações de parceiros existentes e integrar novos parceiros."