"Na QuantumStreet AI, estamos animados com a expansão do uso do Watson Discovery e do Watson Studio nos modelos de base watsonx.ai e watsonx.data da IBM. Com esses recursos, os gestores não técnicos de investimentos terão acesso às ferramentas de IA/ML, para identificarem oportunidades de mercado e gerenciarem os riscos."



A QuantumStreet é a divisão institucional da EquBot e parceira fintech da IBM. Hoje, somos líderes globais em estratégias de investimento orientadas por IA, com mais de USD 5 bilhões investidos na nossa plataforma. Usando recursos de IA generativa, continuaremos oferecendo vantagens competitiva aos clientes."

Chida Khatua

CEO

QuantumStreet AI