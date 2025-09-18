Como parte de sua jornada de transformação digital, o Banco de Desenvolvimento do Catar (QDB) buscou modernizar sua infraestrutura de TI para aumentar a eficiência operacional, simplificar os serviços bancários e garantir segurança e conformidade. O ambiente de TI existente do banco foi construído no IBM® App Connect Enterprise (ACE). No entanto, à medida que a tecnologia evoluiu, o QDB reconheceu a necessidade de migrar para uma arquitetura mais moderna, nativa da nuvem e orientada por APIs.

O banco priorizou a otimização da integração, do monitoramento e do gerenciamento de recursos para melhorar a confiabilidade das aplicações, reduzir a sobrecarga operacional e impulsionar a inovação. O objetivo era implementar uma solução que desse suporte a aplicações em contêineres, possibilitando agilidade e escalabilidade ao mesmo tempo em que mantinha padrões robustos de segurança.