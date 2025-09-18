O Banco de Desenvolvimento do Catar acelera a transformação digital

Serviços bancários sem dificuldades viabilizados por integração robusta

Transição para a modernização digital

Como parte de sua jornada de transformação digital, o Banco de Desenvolvimento do Catar (QDB) buscou modernizar sua infraestrutura de TI para aumentar a eficiência operacional, simplificar os serviços bancários e garantir segurança e conformidade. O ambiente de TI existente do banco foi construído no IBM® App Connect Enterprise (ACE). No entanto, à medida que a tecnologia evoluiu, o QDB reconheceu a necessidade de migrar para uma arquitetura mais moderna, nativa da nuvem e orientada por APIs.

O banco priorizou a otimização da integração, do monitoramento e do gerenciamento de recursos para melhorar a confiabilidade das aplicações, reduzir a sobrecarga operacional e impulsionar a inovação. O objetivo era implementar uma solução que desse suporte a aplicações em contêineres, possibilitando agilidade e escalabilidade ao mesmo tempo em que mantinha padrões robustos de segurança.
Modernizando os serviços bancários com soluções nativas em nuvem

O QDB iniciou uma jornada de modernização, aproveitando o IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), o IBM® Instana e o IBM® Turbonomic para aprimorar sua infraestrutura de serviços bancários digitais.

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) tornou-se a principal plataforma de integração, roteando sem dificuldades as transações de serviços bancários móveis e on-line por meio do IBM® API Connect e do ACE. O IBM API Connect protegeu todas as APIs usando Open Authorization (OAuth), enquanto o ACE enriqueceu e orquestrou as solicitações recebidas para atender aos requisitos do sistema.
  • O Instana forneceu monitoramento de ponta a ponta com visibilidade em tempo real em toda a infraestrutura de TI do banco. Com análise de causa raiz impulsionada por IA, o banco resolveu problemas rapidamente, garantindo interrupções mínimas de serviço.
  • O Turbonomic otimizou o gerenciamento de recursos de aplicações, alocando dinamicamente CPU, memória e armazenamento para garantir desempenho máximo, ao mesmo tempo em que minimizava custos.

Juntas, essas soluções ajudaram a modernizar as operações do QDB, oferecendo uma experiência bancária escalável, segura e eficiente.
Alcançando excelência operacional e satisfação do cliente

A colaboração com a IBM permitiu ao QDB aprimorar significativamente seus serviços bancários digitais, melhorar as experiências dos clientes e impulsionar a eficiência operacional.

  • Transações sem dificuldades: o CP4I possibilitou o processamento ágil e seguro de transações financeiras para milhões de usuários, consolidando a reputação do banco em confiabilidade. Como parte dessa modernização, o QDB migrou com sucesso 164 APIs usando o API Connect e 65 aplicações ACE, oferecendo suporte a 22 aplicações críticas para o negócio em toda a plataforma.
  • Resolução proativa de problemas: o Instana ajudou a reduzir o downtime por meio de monitoramento em tempo real e solução de problemas orientada por IA, aprimorando a continuidade dos serviços. O sistema agora processa em média 35.000 chamadas de API por dia, com um tempo médio de resposta de 1.773 milissegundos, garantindo alto desempenho e capacidade de resposta em escala.
  • Recursos otimizados: o Turbonomic ajudou a reduzir custos operacionais ao automatizar o gerenciamento de recursos, garantindo escalabilidade para atender a picos de demanda. A solução ajudou o QDB a manter a qualidade consistente dos serviços, ao mesmo tempo em que maximizou a eficiência da infraestrutura.

Esses avanços posicionaram o QDB como líder em serviços bancários digitais, ajudando o banco a oferecer experiências excepcionais aos clientes e a estabelecer novos benchmarks de eficiência operacional no setor financeiro.
Sobre o Banco de Desenvolvimento do Catar

O Banco de Desenvolvimento do Catar (QDB) é uma instituição financeira com sede em Doha, dedicada a impulsionar a diversificação econômica e apoiar o crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs) na região. Fundado em 1997, o QDB oferece soluções financeiras e de consultoria inovadoras para capacitar empreendedores e empresas. Com foco em promover o desenvolvimento sustentável, o banco atende a uma ampla gama de clientes em diversos setores, contribuindo para a visão do Catar de uma economia baseada no conhecimento.

