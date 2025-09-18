Serviços bancários sem dificuldades viabilizados por integração robusta
Como parte de sua jornada de transformação digital, o Banco de Desenvolvimento do Catar (QDB) buscou modernizar sua infraestrutura de TI para aumentar a eficiência operacional, simplificar os serviços bancários e garantir segurança e conformidade. O ambiente de TI existente do banco foi construído no IBM® App Connect Enterprise (ACE). No entanto, à medida que a tecnologia evoluiu, o QDB reconheceu a necessidade de migrar para uma arquitetura mais moderna, nativa da nuvem e orientada por APIs.
O banco priorizou a otimização da integração, do monitoramento e do gerenciamento de recursos para melhorar a confiabilidade das aplicações, reduzir a sobrecarga operacional e impulsionar a inovação. O objetivo era implementar uma solução que desse suporte a aplicações em contêineres, possibilitando agilidade e escalabilidade ao mesmo tempo em que mantinha padrões robustos de segurança.
O QDB iniciou uma jornada de modernização, aproveitando o IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), o IBM® Instana e o IBM® Turbonomic para aprimorar sua infraestrutura de serviços bancários digitais.
Juntas, essas soluções ajudaram a modernizar as operações do QDB, oferecendo uma experiência bancária escalável, segura e eficiente.
A colaboração com a IBM permitiu ao QDB aprimorar significativamente seus serviços bancários digitais, melhorar as experiências dos clientes e impulsionar a eficiência operacional.
Esses avanços posicionaram o QDB como líder em serviços bancários digitais, ajudando o banco a oferecer experiências excepcionais aos clientes e a estabelecer novos benchmarks de eficiência operacional no setor financeiro.
O Banco de Desenvolvimento do Catar (QDB) é uma instituição financeira com sede em Doha, dedicada a impulsionar a diversificação econômica e apoiar o crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs) na região. Fundado em 1997, o QDB oferece soluções financeiras e de consultoria inovadoras para capacitar empreendedores e empresas. Com foco em promover o desenvolvimento sustentável, o banco atende a uma ampla gama de clientes em diversos setores, contribuindo para a visão do Catar de uma economia baseada no conhecimento.
Saiba como o Instana pode ajudar você a aproveitar o poder da IA para melhorar a tomada de decisões.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM, IBM API Connect, IBM Cloud Pak, IBM Instana, Instana e Turbonomic são marcas registradas da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições no mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.