Fornecimento de alertas de transações confiáveis em tempo real com um backbone escalável orientado por eventos
O PVcomBank é um dos principais bancos comerciais do Vietnã, atendendo milhões por meio de canais móveis e digitais. À medida que os volumes de transações digitais cresciam, sua arquitetura de notificações em tempo real não podia ser escalada de forma confiável, especialmente durante períodos de pico de transações. Atrasos em alertas de transações, atualizações de saldos e notificações de serviços criavam riscos à experiência do cliente e à confiança, tornando a integração em tempo real crítica durante o pico de atividades bancárias. A escalabilidade limitada dificultava o gerenciamento dos picos de demanda, e os sistemas legados restringiam a personalização de alertas e o tratamento de preferências do cliente. Em um ambiente bancário regulamentado, o PVcomBank precisava de um recurso de integração de nível empresarial e orientado por eventos para processar milhões de eventos bancários por dia, padronizar a integração entre sistemas e permitir comunicações quase em tempo real com resiliência e conformidade.
Para lidar com esses desafios, o PVcomBank adotou o IBM Event Automation para criar uma camada de integração centralizada e orientada por eventos para notificações bancárias em tempo real. O IBM Event Streams foi usado para processar altos volumes de eventos de transações a partir de sistemas bancários centrais, enquanto o IBM MQ suportava entrega garantida quando necessário.
Em vez de gerenciar o Kafka de código aberto de forma independente, o PVcomBank selecionou o IBM Event Automation por sua escalabilidade, governança, segurança e confiabilidade operacional de nível empresarial, reduzindo a sobrecarga da plataforma em um ambiente bancário regulamentado.
A arquitetura centralizou a orquestração de notificações, permitindo a priorização de alertas críticos e entrega confiável durante períodos de pico. O IBM Event Automation agora conecta plataformas bancárias centrais e canais digitais, sendo compatível com as cargas de trabalho atuais e futuros casos de uso bancários orientados por IA em tempo real.
Com o IBM Event Automation, o PVcomBank agora processa aproximadamente cinco milhões de notificações de transações e serviços por dia com entrega quase em tempo real. Os atrasos nas notificações e as taxas de erro foram consideravelmente reduzidos, mesmo durante os períodos de pico de transações, aumentando a confiança e a satisfação dos clientes.
O banco também agilizou as operações, reduzindo o tempo necessário para escalar sua infraestrutura de notificações de semanas para horas. Um backbone de integração padronizado e orientado por eventos agora é compatível com o desempenho consistente em todos os sistemas bancários e, ao mesmo tempo, fornece flexibilidade para introduzir novos serviços em tempo real.
Ao adotar o IBM Event Automation, o PVcomBank fortaleceu a resiliência de sua infraestrutura de banco digital e estabeleceu uma base para expandir os casos de uso orientados por eventos, incluindo monitoramento de risco em tempo real, sinais de detecção de fraudes e análise de clientes orientada por IA.
O PVcomBank é um banco comercial vietnamita que oferece uma ampla gama de serviços financeiros. Tem ativos totais de quase VND 100 trilhões e capital estatutário de VND 9 trilhões. Com uma rede de 113 escritórios de transações nas principais províncias do Vietnã, atende empresas nos setores de petróleo e gás, energia e infraestrutura, prestando serviços a clientes pessoais e corporativos.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.