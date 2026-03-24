Para lidar com esses desafios, o PVcomBank adotou o IBM Event Automation para criar uma camada de integração centralizada e orientada por eventos para notificações bancárias em tempo real. O IBM Event Streams foi usado para processar altos volumes de eventos de transações a partir de sistemas bancários centrais, enquanto o IBM MQ suportava entrega garantida quando necessário.

Em vez de gerenciar o Kafka de código aberto de forma independente, o PVcomBank selecionou o IBM Event Automation por sua escalabilidade, governança, segurança e confiabilidade operacional de nível empresarial, reduzindo a sobrecarga da plataforma em um ambiente bancário regulamentado.

A arquitetura centralizou a orquestração de notificações, permitindo a priorização de alertas críticos e entrega confiável durante períodos de pico. O IBM Event Automation agora conecta plataformas bancárias centrais e canais digitais, sendo compatível com as cargas de trabalho atuais e futuros casos de uso bancários orientados por IA em tempo real.