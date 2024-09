Dado o tempo limitado, a organização optou por concentrar-se no essencial: construir uma base sólida que oferecesse as funcionalidades absolutamente necessárias desde o primeiro dia, e depois expandi-la à medida que mais colaboradores e fornecedores se juntassem.

Reconhecendo que eles não tinham tempo para criar uma infraestrutura de TI completa do zero e querendo adotar uma tecnologia moderna e preparada para o futuro, a organização decidiu adotar uma solução de software como serviço. Ela queria uma plataforma com processos práticos e padrão do setor, prontos para uso imediato. Também era importante que a plataforma fosse executada na nuvem, pois isso permitiria que a equipe de gerenciamento do programa se concentrasse em projetar seus processos de negócios, sem se preocupar com o software e a infraestrutura subjacentes, ao mesmo tempo que proporcionava uma segurança de dados de última geração.

Depois de analisar as possibilidades, a organização optou por usar um pacote de aplicações Oracle Cloud como plataforma preferencial. Com a Oracle, os tomadores de decisão da organização puderam ver um roteiro claro para expandir de uma solução inicial de pequena escala para a situação futura planejada e entenderam como crescer de forma modular e escalável. Eles também notaram que a Oracle já tinha uma presença significativa em diversas agências do setor público, o que lhes deu confiança de que era a solução adequada.

Em seguida, a organização queria encontrar um parceiro de implementação com experiência no fornecimento de soluções Oracle Cloud sob severas restrições de tempo. A Oracle recomendou a IBM® Services, que recentemente havia concluído um projeto muito semelhante para outra organização do setor público no mesmo país.

A organização ficou impressionada com a abordagem da IBM em entender os requisitos e ajudar a definir um produto mínimo viável (MVP). A abordagem do IBM® Design Thinking ajudou a manter o projeto em curso, concentrando-se de forma precisa nas funcionalidades essenciais que precisavam estar no MVP, enquanto permitia que a organização desenvolvesse funcionalidades aprimoradas em fases posteriores do projeto.