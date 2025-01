Com o Stream, solução de gerenciamento de transporte de alto risco e sensível ao tempo, o provedor de serviços de TI Proximity ajuda centenas de empresas a manterem suas entregas dentro do prazo e a eficiência da cadeia de suprimentos. A aplicação Stream baseia-se no desempenho e na confiabilidade do IBM i e conta com a confiança de empresas farmacêuticas, automotivas, varejistas e outras empresas que dependem de dados em tempo real para gerenciar a logística e as entregas.

Com os clientes dependendo do Stream para gerenciar mais de 50 mil entregas diárias, a Proximity tem como objetivo atender aos mais altos padrões de disponibilidade e continuidade operacional.

O fornecedor anterior de recuperação de desastres (RD) da Proximity estava lutando para acompanhar o crescimento da Stream. Os custos do serviço de RD estavam aumentando e a Proximity não tinha confiança em sua escalabilidade e seus recursos. Como a Proximity continuou expandindo para atender a clientes maiores com frotas de centenas de veículos, as limitações dessa solução de RD representavam um risco real para os negócios.

Dave Pickburn, diretor e fundador da Proximity, explica: "Se o sistema ficar inativo, mesmo por algumas horas, a mudança pode ser catastrófica. Com milhares de motoristas e clientes contando conosco, sabíamos que precisávamos de uma solução confiável que pudesse ser ampliada sem dificuldades para oferecer desempenho total quase instantaneamente após um failover."