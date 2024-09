Prometeo originou-se como uma inscrição no concurso Call for Code . O Call for Code é um programa global para desenvolvedores e outros solucionadores de problemas colaborarem em projetos de tecnologia de código aberto que abordam questões sociais e humanitárias. A iniciativa Call for Code é a maior iniciativa de tecnologia para o bem desse tipo. A organização patrocina uma competição anual em que os vencedores recebem prêmios em dinheiro e suporte abrangente para que suas soluções sejam desenvolvidas e lançadas no mercado.

"Recebi informações sobre o Call for Code durante uma reunião com a IBM", diz Valero. "No banco onde trabalho, fazemos muitas atividades voluntárias. Além de ajudar com uma tecnologia para um bom projeto, achei que seria uma boa oportunidade para testar a nova tecnologia IBM Cloud.""

Valero criou uma equipe com cinco amigos e colegas do ambiente de TI e realizou uma sessão de brainstorming sobre desastres naturais no sul da Europa, concentrando-se posteriormente nos incêndios florestais na Espanha especificamente. A ideia original era uma solução para proteger as casas das pessoas contra o risco de incêndios florestais.

"A história do sucesso de Prometeo começou com um fracasso", explica Valero."

A equipe entrou no desafio 2018 Call for Code, mas logo percebeu que sua ideia precisava ser refinada. Eles não tinham consultado os especialistas, os próprios bombeiros. "Depois dessa experiência, dissemos: "Ok, vamos ao posto de bombeiros para testar com os bombeiros", diz Valero. Como ela não conhecia nenhum bombeiro pessoalmente, Valero procurou e-mails para bombeiros e escreveu para eles. Ela chegou ao bombeiro veterano Joan Herrera, um especialista em gestão de incêndio, que é um membro da equipe Prometeo hoje.

Valero continua: "Minha equipe e eu fomos até a estação de bombeiros e ele nos disse: 'Vocês sabem muito sobre tecnologia. Mas você não sabe nada sobre incêndios florestais.' Foi verdade. Ele estava certo e foi por isso que não vencemos.”