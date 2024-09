A prioridade da Piazza dei Mestieri é inovar a formação profissional e torná-la uma ferramenta capaz de manter as pessoas na educação e no desenvolvimento profissional. A abordagem da organização oferece um trampolim para a integração com o mundo do trabalho e, por esse motivo, ela precisava modernizar os sistemas usados no ensino, para garantir que eles continuassem seguros e acessíveis.

"Nossa colaboração com a Bellucci Spa, sua experiência e capacidade de analisar as questões que trouxemos para eles e as soluções tecnológicas da IBM foram um marco importante na nossa jornada de transformação digital", diz Giovanni Clot. "Acreditamos que ela foi fundamental na nossa missão de oferecer aos jovens a oportunidade de construir um futuro melhor para si mesmos."

"O projeto que realizamos para a Piazza dei Mestieri é um exemplo interessante de como as soluções de uma gigante internacional de tecnologia e consultoria como a IBM podem ser adaptadas às necessidades de organizações de todos os portes", diz o parceiro de negócios da IBM Alberto Bellucci, gerente geral da Bellucci SpA. "Para nós, o desafio mais importante não é tanto encontrar a tecnologia, já que somos parceiros da IBM há anos, mas a capacidade de projetar a solução ideal para cada empresa, sabendo que cada uma tem necessidades e orçamentos diferentes."

"Com a Piazza dei Mestieri, seguimos uma abordagem abrangente, que nos permitiu fornecer soluções alinhadas com o que já existia, acompanhando todas as fases, desde o projeto até a entrega, com a devida atenção e cuidado. Essa solução permitiu que nos tornássemos um parceiro de tecnologia confiável para eles."