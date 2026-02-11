O IBM Planning Analytics terá a implementação completa em todo o grupo e em todas as áreas funcionais desejadas até 2025, expandindo a base de usuários para 1.500.
No entanto, os projetos relacionados ao EPM devem continuar além desse prazo. "À medida que a solução é implementada, os usuários estão apresentando novos casos de uso que não havíamos previsto inicialmente. Isso indica uma forte aceitação e engajamento com nosso novo EPM", observa Benoit Lampuré, Diretor de Finanças como Serviço da Orange.
A IA e a análise de dados continuarão transformando nossas práticas de negócios
A Orange está explorando vários novos casos de uso para avaliar o impacto da IA e da análise de dados em sua função financeira.
"Estamos estudando como melhorar de forma otimizada o forecasting de receita com base em algoritmos preditivos, que podem recorrer à inteligência artificial."
Além disso, a Orange está experimentando a IA generativa para controladores de gerenciamento. "O objetivo é identificar os principais eventos em áreas específicas e gerar comentários orientados por IA que forneçam uma análise inicial dos dados, que nossos controladores podem, então, sintetizar."
"A integração do IBM Planning Analytics com um portfólio de produtos de IA como o IBM watsonx acelera significativamente a implementação desses casos de uso", observa Stéphane Maillet, Gerente Sênior da IBM Consulting, que supervisiona a coordenação interfuncional do programa."
Outro foco importante é o gerenciamento de dados não financeiros, como o cálculo da pegada de carbono da empresa. "O EPM sem dúvida desempenhará um papel na geração de relatórios e na simulação de indicadores de ESG, embora ainda não tenhamos definido seu escopo exato para dados não financeiros", conclui Benoit Lampuré."