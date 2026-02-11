Reinventando a gestão de desempenho para enfrentar os desafios de uma empresa global 

A aceleração de relatórios financeiros, orçamento e previsões está ao alcance de uma organização global. A Orange modernizou com sucesso sua plataforma de gerenciamento de desempenho empresarial (EPM) ao adotar o IBM Planning Analytics. Implementada em menos de dois anos, essa solução atende 1.500 usuários em todo o grupo e abrange uma ampla gama de funções.

A Orange visava substituir seu sistema de EPM desatualizado, que não conseguia mais atender às necessidades em evolução do Grupo. O IBM® Planning Analytics, implementado em modo de nuvem pelas equipes da IBM Consulting e IBM Technology, atendeu a esses desafios de modernização, simplificando os processos de tomada de decisão e impulsionando o desempenho geral da empresa.
Desafio
Como líder global em telecomunicações e serviços digitais, a Orange atende cerca de 298 milhões de clientes com um conjunto de soluções fixas e móveis, além de serviços profissionais.

Recentemente, o Grupo criou uma nova divisão de “Soluções e Dados Financeiros” dentro do Departamento Financeiro para unificar e aprimorar suas soluções financeiras e acelerar a utilização de dados em todo o Grupo.

“No início de 2022, iniciamos discussões sobre a renovação do nosso sistema de EPM, que começava a atingir seus limites de desempenho e funcionalidade”, explica Benoit Lampuré, diretor de finanças como serviço do Orange Group.

Na sequência, a Orange iniciou a busca por uma nova solução global de EPM em modo SaaS, alinhada ao compromisso do grupo, nos últimos anos, com a migração para a nuvem. O IBM Planning Analytics surgiu como a principal escolha. “Estávamos confiantes na escolha do IBM Planning Analytics, considerando suas fortes recomendações por grandes corporações internacionais e o conhecimento especializado das equipes de consultoria e suporte da IBM, que se comprometeram a nos apoiar durante toda a duração deste programa. A interface de usuário familiar, incluindo o complemento do Microsoft Excel, também foi uma vantagem significativa.”

"A parceria colaborativa entre a IBM e a Orange foi crucial para o sucesso e a adoção do programa", acrescenta Boris Daverat, Sócio Associado da IBM Consulting.
1,500   Os funcionários da Orange utilizarão a solução IBM Planning Analytics até o final de 2024. 8  Aplicações implementadas em menos de dois anos, abrangendo os principais países em que o grupo atua.
Estamos totalmente alinhados com o IBM Planning Analytics devido à sua capacidade de gerenciar grandes volumes de dados e ao suporte que oferece para que os usuários gerem relatórios ad hoc de forma independente.
Benoit Lampuré Diretor de Finanças como Serviço Orange Group
Transformação
Entrada em opeação em apenas seis meses

O sistema de EPM da Orange oferece ampla cobertura funcional, incluindo:

  • Gerenciamento de relatórios financeiros internos para cada país, abrangendo análise real, gerenciamento de P&L e custos.
  • Coleta de informações orçamentárias de cada país, incluindo orçamentos, planos estratégicos e modelos orçamentários.
  • Aplicações personalizadas para países ou atividades específicos.

O projeto foi lançado em setembro de 2022 com foco em duas divisões principais: Orange France e Orange Corporate. "Nosso objetivo era integrar o orçamento de 2024 ao IBM Planning Analytics, visando entrar em operação até o verão de 2023", disse Benoit Lampuré, Diretor de Finanças como Serviço do Orange Group.

As equipes da Orange aproveitaram o conhecimento existente sobre o framework de referência e os modelos de dados da empresa, bem cientes das análises detalhadas necessárias.

No entanto, para cumprir os prazos apertados, eram necessários vários projetos simultâneos.

“Nós nos concentramos em reutilizar o trabalho existente desenvolvendo um modelo central. Cada projeto contou com o apoio de equipes dedicadas de especialistas da Orange e da IBM. Além disso, estabelecemos uma equipe multifuncional com a IBM para garantir a uniformidade nos processos e metodologias de desenvolvimento em todos os projetos."

A fase de produção foi concluída dentro do cronograma nas divisões France e Corporate. A solução agora está sendo implementada na Orange Business, Orange MEA e em vários países europeus, incluindo Bélgica e Romênia, com planos de expansão adicional para a Eslováquia, Polônia e a subsidiária Totem".
Exploramos a IA e a IA generativa para acelerar a transformação de nossas utilizações.
Benoit Lampuré Diretor de Finanças como Serviço Orange Group
resultados
Mil e quinhentos usuários do IBM Planning Analytics

O IBM Planning Analytics terá a implementação completa em todo o grupo e em todas as áreas funcionais desejadas até 2025, expandindo a base de usuários para 1.500.

No entanto, os projetos relacionados ao EPM devem continuar além desse prazo. "À medida que a solução é implementada, os usuários estão apresentando novos casos de uso que não havíamos previsto inicialmente. Isso indica uma forte aceitação e engajamento com nosso novo EPM", observa Benoit Lampuré, Diretor de Finanças como Serviço da Orange.

A IA e a análise de dados continuarão transformando nossas práticas de negócios

A Orange está explorando vários novos casos de uso para avaliar o impacto da IA e da análise de dados em sua função financeira.

"Estamos estudando como melhorar de forma otimizada o forecasting de receita com base em algoritmos preditivos, que podem recorrer à inteligência artificial." 

Além disso, a Orange está experimentando a IA generativa para controladores de gerenciamento. "O objetivo é identificar os principais eventos em áreas específicas e gerar comentários orientados por IA que forneçam uma análise inicial dos dados, que nossos controladores podem, então, sintetizar."  

"A integração do IBM Planning Analytics com um portfólio de produtos de IA como o IBM watsonx acelera significativamente a implementação desses casos de uso", observa Stéphane Maillet, Gerente Sênior da IBM Consulting, que supervisiona a coordenação interfuncional do programa."

Outro foco importante é o gerenciamento de dados não financeiros, como o cálculo da pegada de carbono da empresa. "O EPM sem dúvida desempenhará um papel na geração de relatórios e na simulação de indicadores de ESG, embora ainda não tenhamos definido seu escopo exato para dados não financeiros", conclui Benoit Lampuré."
Sobre a Orange

A Orange é um gigante das telecomunicações, líder em seu setor na França, com forte presença na Europa, África e no Oriente Médio. A empresa presta serviços a 298 milhões de clientes, incluindo 2,5 milhões de empresas. O Grupo gerou € 44,1 bilhões em receita em 2023 e emprega cerca de 137.000 pessoas em 26 países, mais da metade delas sediadas na França.

