Como líder global em telecomunicações e serviços digitais, a Orange atende cerca de 298 milhões de clientes com um conjunto de soluções fixas e móveis, além de serviços profissionais.

Recentemente, o Grupo criou uma nova divisão de “Soluções e Dados Financeiros” dentro do Departamento Financeiro para unificar e aprimorar suas soluções financeiras e acelerar a utilização de dados em todo o Grupo.

“No início de 2022, iniciamos discussões sobre a renovação do nosso sistema de EPM, que começava a atingir seus limites de desempenho e funcionalidade”, explica Benoit Lampuré, diretor de finanças como serviço do Orange Group.

Na sequência, a Orange iniciou a busca por uma nova solução global de EPM em modo SaaS, alinhada ao compromisso do grupo, nos últimos anos, com a migração para a nuvem. O IBM Planning Analytics surgiu como a principal escolha. “Estávamos confiantes na escolha do IBM Planning Analytics, considerando suas fortes recomendações por grandes corporações internacionais e o conhecimento especializado das equipes de consultoria e suporte da IBM, que se comprometeram a nos apoiar durante toda a duração deste programa. A interface de usuário familiar, incluindo o complemento do Microsoft Excel, também foi uma vantagem significativa.”

"A parceria colaborativa entre a IBM e a Orange foi crucial para o sucesso e a adoção do programa", acrescenta Boris Daverat, Sócio Associado da IBM Consulting.