Quando você se aprofunda na análise, percebe-se o quão extraordinária é essa conquista, levando em consideração que a Groenlândia tem o tamanho da França, Espanha, Alemanha e Itália combinados, mas com uma população de apenas 56.000 habitantes.Além disso, 85% do país é coberto por gelo, deixando apenas 15% habitável, e geralmente apresenta um clima muito frio.

A Nukissiorfiit conta apenas com dois locais interconectados na Groenlândia que compartilham uma grade elétrica comum. As 68 localidades restantes possuem redes independentes, o mesmo ocorre com a produção de água e aquecimento.Isso significa que, para cada local habitado, a concessionária de serviços públicos deve ter uma instalação independente com vários níveis de redundância e capacidade de backup.A Nukissiorfiit precisa ter pessoal posicionado em várias partes do país que possa estar presente rapidamente, uma vez que as consequências de ficar sem água ou energia podem ser extremamente sérias.

Com o objetivo de alcançar sua meta de 100% de energia limpa, melhorar a capacidade de resposta às necessidades de seus clientes e prosseguir com a construção de novas usinas hidrelétricas, a empresa deve dispor de uma imagem financeira precisa e projeções detalhadas.O investimento em novas instalações e na manutenção das instalações existentes exige um planejamento antecipado. Anteriormente, a empresa só podia realizar projeções orçamentárias uma vez por ano, e essas projeções poderiam estar significativamente imprecisas quando o projeto precisava ser executado.

“O sistema em que estávamos trabalhando era muito rígido. Não podíamos planejar com a flexibilidade desejada", afirma Claus Andersen-Aagaard, Diretor Financeiro (CFO) e CEO Interino da Nukissiorfiit. "Precisávamos de certeza quanto ao desenvolvimento de nossa situação financeira e de um planejamento contínuo muito mais flexível para se adequar ao ambiente de trabalho em que estamos inseridos."

Ele detalha: "Nossa organização contava com 70 pessoas que, a cada outubro, dedicavam muito esforço na elaboração do orçamento.Quando chegava o mês de maio, às vezes tentávamos produzir um orçamento revisado para o restante do ano devido a mudanças significativas nas suposições. Isso demandava um número significativo de horas e muito esforço. Na realidade, nosso empreendimento se desenvolveu muito mais rápido do que nosso orçamento poderia absorver quando feito uma ou duas vezes por ano.”