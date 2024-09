Devido às rigorosas demandas técnicas, de desempenho e regulatórias, o RFP para o novo sistema de armazenamento da NHN tinha mais de 100 requisitos, incluindo:

All-flash e baseado em NVMe de ponta a ponta

Alta disponibilidade (acima de 99,9999%)

Funcionalidade ativa-ativa do cluster Metro de alta disponibilidade

Redução de dados sem penalidades de desempenho

Criptografia de Dados

Baixa latência

Migração da solução HPE 3PAR

Para atender a esses requisitos, a NHN instalou um IBM FlashSystem 9500 em quatro data centers diferentes: dois em Oslo e dois em Trondheim.

Uma razão importante pela qual a NHN escolheu a IBM é a competência local. Engenheiros e arquitetos de suporte locais, combinados com o melhor suporte, colocaram a IBM no topo da lista e melhoraram o processo de migração. Por exemplo, o IBM Expert Labs forneceu um procedimento escrito para a migração de dados para o novo armazenamento e auxiliou nas primeiras etapas da migração de aplicações e dados. No entanto, de modo geral, a NHN disse que o processo foi fácil e ocorreu mais rapidamente do que o esperado devido à velocidade do novo armazenamento.

Agora que a nova solução está em vigor, a NHN pode usar os recursos exclusivos oferecidos pelo IBM FlashCore Module (FCM), como criptografia sempre ativa para ajudar a proteger os dados e compressão para poder armazenar mais dados no mesmo dispositivo. Além disso, o recurso de cópia protegida da IBM ajudará a garantir que os dados sejam intocáveis após a criação de uma cópia.

Com uma solução de armazenamento robusta e responsiva em vigor, a NHN está bem posicionada para suportar as necessidades atuais e futuras de TIC na área da saúde. A capacidade extra pode ser facilmente adicionada, se necessário, e com todas as licenças incluídas desde o início, a solução é altamente expansível.