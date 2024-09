Após analisar ferramentas de monitoramento de dados de vários fornecedores, o Nordea Bank escolheu o IBM Data Server Manager para auxiliar seus DBAs a trabalhar de forma mais inteligente e produtiva.

Björn Söderlund acrescenta: "Era importante encontrar uma solução que proporcionasse uma visão detalhada de nossos bancos de dados e que se integrasse ao nosso software de monitoramento IBM Tivoli Monitoring, que acompanha o desempenho de outros aspectos de nossa arquitetura de TI.

"Temos anos de experiência trabalhando com a IBM, e o Data Server Manager marcou todas as caixas. Além disso, como a ferramenta está disponível como parte do Db2 Advanced Enterprise Edition, não tivemos custos adicionais para implementar a solução."

Atualmente implementado nos sistemas do Nordea Bank no novo centro de dados, o Data Server Manager coleta informações de todas as instâncias do Db2 e as armazena em um repositório central para criar um registro abrangente do desempenho, disponibilidade e configurações do banco de dados. Os bancos de dados Db2 que a solução monitora suportam muitos dos principais sistemas bancários do banco, bem como seus dados mestres de clientes, que são administrados por meio do IBM InfoSphere Master Data Management.

Analisar a solução, que então examina os dados coletados e fornece informações rápidas e acionáveis à equipe de DBA na forma de alertas e notificações. Por exemplo, se detectar quaisquer alterações na configuração de um banco de dados específico ou qualquer desvio das configurações corretas de referência, ajuda os DBAs a identificar e corrigir o problema imediatamente.

O Data Server Manager também oferece o recurso de realizar monitoramento detalhado de recursos avançados de banco de dados, incluindo o IBM Db2 pureScale para aprimorar o desempenho e a escalabilidade, e o IBM Db2 High Availability Disaster Recovery (HADR) para a continuidade dos negócios.

Björn Söderlund continua: "A instalação do Data Server Manager foi rápida e fácil. Conseguimos ter o software em pleno funcionamento em apenas algumas horas, e com a orientação especializada da equipe da IBM, conseguimos seguir as melhores práticas para configurar perfis de monitoramento de banco de dados. Desde a implementação, realizamos várias atualizações, e em todas as ocasiões, as novas funcionalidades têm sido altamente úteis.

"Trabalhar com a IBM continua a ser uma boa experiência. Mantemos uma relação sólida com a equipe de desenvolvimento do produto, com reuniões regulares realizadas uma vez por mês para discutir novas adições à ferramenta. Eles estão sempre abertos ao nosso feedback e focados em melhorar a experiência do usuário final."