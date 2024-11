Processos de inspeção desatualizados e sistemas ineficientes O Departamento de Assuntos Comunitários de New Jersey (NJDCA) é uma agência estadual que oferece orientação administrativa, auxílio financeiro e assistência técnica a agentes locais. Eles fornecem programas e serviços que atendem a preocupações públicas, incluindo segurança contra incêndios, inspeção de edifícios e elevadores, inspeção habitacional, desenvolvimento comunitário, gerenciamento de governos locais e finanças. Há vários departamentos e unidades dentro do departamento responsáveis por realizar inspeções de segurança cruciais em toda a comunidade e fazer cumprir os códigos estaduais de Nova Jersey aplicáveis: O Departamento de Aplicação do Código de Incêndio inspeciona edifícios altos e estruturas com usos que apresentam riscos à vida (como átrios de vários andares, cozinhas industriais etc.).Eles também gerenciam programas de educação pública e supervisionam o treinamento de bombeiros.​





O Departamento de Inspeção Habitacional garante a manutenção adequada de hotéis e edifícios residenciais múltiplos, como apartamentos, para proteger a saúde, segurança e bem-estar dos residentes.​





garante a manutenção adequada de hotéis e edifícios residenciais múltiplos, como apartamentos, para proteger a saúde, segurança e bem-estar dos residentes.​ A Unidade de Segurança de Elevadores supervisiona a conformidade dos elevadores com os padrões de segurança para proteger contra riscos de lesões relacionadas ao equipamento e manutenção.​ O NJDCA aproveitou a oportunidade para utilizar todo o potencial de suas aplicações principais ao investir em inovação para modernizar seus sistemas, criar insights acionáveis e capacitar a tomada de decisões mais rápidas.Em colaboração com o IBM® Consulting para Microsoft, eles criaram sistemas modernos, baseados em nuvem e centrados em dispositivos móveis, para gerenciar de forma ideal os processos de registro, inspeção, aplicação, faturamento e pagamento. Os principais desafios que eles enfrentaram foram: processos de inspeção desatualizados e muitas vezes baseados em papel em vários departamentos, infraestrutura de TI fragmentada e uso ineficiente de mão de obra e tempo. Além disso, os sistemas existentes eram caros para manter, sujeitos a frequentes interrupções e não atendiam às necessidades dos usuários públicos ou dos funcionários governamentais.

90% Redução de até 90% no tempo do ciclo de inspeção para elevadores 0 a 6 meses Redução do acúmulo de inspeções de vários anos para um intervalo de zero a seis meses no programa de inspeção habitacional 46% Aumento de 46% na receita do programa de inspeção habitacional 15% Aumento de 15% na receita do programa de inspeção de segurança contra incêndios

Quanto à receptividade deles, a IBM agiu como uma empresa de pequeno porte. Não fomos afetados pela postura típica de grandes consultorias, onde você começa a sentir distância após o ciclo de vendas. Eu sabia que tinha a equipe certa. John Harrison Diretor de TI New Jersey Department of Community Affairs (Departamento de Assuntos Comunitários de Nova Jersey)

Capacitando agências a superar desafios comunitários O NJDCA buscou a experiência do IBM Consulting para Microsoft para criar uma solução abrangente que abordasse suas preocupações. A colaboração resultou em soluções de inspeção baseadas na nuvem para diversos programas. Esse framework de inspeção modernizado foi construído utilizando o Microsoft Dynamics 365 e a Power Platform, permitindo que as agências alcançassem seus objetivos de forma eficaz e aprimorassem a segurança pública em todo o estado. Os componentes da solução incluem:​ Aplicativo móvel : os inspetores podem usar dispositivos móveis para fazer login e registrar resultados enquanto estiverem em campo.





Back-office : a equipe utiliza a plataforma Microsoft Dynamics 365 para tarefas como processamento de registros, gerenciamento de apelações e extensões, revisão de contabilidade e avaliação de produtividade e desempenho dos inspetores.​





: a equipe utiliza a plataforma Microsoft Dynamics 365 para tarefas como processamento de registros, gerenciamento de apelações e extensões, revisão de contabilidade e avaliação de produtividade e desempenho dos inspetores.​ Portal público: proprietários de imóveis e agentes usam o Microsoft Power Pages para registrar propriedades, obter registros e certificados de inspeção e pagar contas on-line.​​ ​A nova solução de inspeção oferece uma variedade de recursos e funcionalidades projetadas para otimizar diversos processos e melhorar a eficiência geral, incluindo notificações automatizadas, gerenciamento de documentos, análises avançadas para relatórios fiscais e de utilização de equipe, e monitoramento de permissões vinculadas às propriedades.

A experiência da equipe do Microsoft Dynamics 365 dentro da prática da IBM é de classe mundial e insuperável. Sua comunicação também é de alto nível. John Harrison Diretor de TI New Jersey Department of Community Affairs (Departamento de Assuntos Comunitários de Nova Jersey)

Redução de tempos de ciclo de inspeção e aumento de receita e produtividade A implementação da nova solução de inspeção baseada na nuvem melhora a segurança pública e o gerenciamento de inspeções ao otimizar fluxos de trabalho e modernizar processos de ponta a ponta, além de aprimorar o uso de dispositivos móveis para maior acessibilidade e facilidade de uso. Como resultado, o NJDCA reduziu o acúmulo de inspeções habitacionais de vários anos para um intervalo de zero a seis meses. Também foi alcançada uma redução de até 90% no tempo de ciclo de inspeção de elevadores com a nova solução de inspeção. Como parte da nova plataforma, todos os dados agora estão centralizados através do Microsoft Government Cloud, um ambiente rico em segurança que aborda questões relacionadas a sistemas legados, segurança de dados e conformidade. O gerenciamento de pagamentos foi significativamente aprimorado por meio da integração do Power Pages com o sistema de pagamento do governo de New Jersey usando o Microsoft Azure. Essa integração aprimora a experiência do usuário por meio de recursos como o pagamento rápido, que permite aos usuários visualizar detalhes da conta e fazer pagamentos sem a necessidade de fazer login. Além disso, o gerenciamento de receitas foi automatizado com o Microsoft Power Automate, reduzindo custos, economizando tempo e eliminando potenciais erros humanos em processos como faturamento, distribuição de impressos, manuseio de postagem e monitoramento. A receita aumentou em 46% para o programa de inspeção de moradias e em 15% para o programa de inspeção de segurança contra incêndios. Essa transformação também proporciona à agência dashboards de business intelligence (BI) de última geração e recursos avançados de relatórios, viabilizados pelo Microsoft Power BI. Como parte contínua dessa iniciativa de modernização, o IBM Consulting para Microsoft está implementando otimização de agendamentos baseada no Azure Open AI, visibilidade em tempo real do status de inspetores e inspeções, além de recursos móveis off-line.