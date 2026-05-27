Transformando a experiência do paciente com engenharia e design de produtos

Para lidar com esses desafios, o NHS England colaborou com a IBM para aprimorar o aplicativo do NHS, hospedado no Microsoft Azure. A abordagem se concentrava na criação de uma experiência contínua e centrada no paciente, ao mesmo tempo em que aliviava a pressão sobre os funcionários da linha de frente.

A parceria proporcionou funcionalidades aprimoradas para os pacientes, desde o gerenciamento de medicamentos, mensagens seguras e agendamento de consultas até o acesso aos resultados de exames. Essas funcionalidades permitem que os pacientes assumam o controle de seus cuidados de saúde, reduzindo a dependência de canais tradicionais, como ligações telefônicas e consultas presenciais. Por exemplo, os pacientes agora podem solicitar a renovação de suas receitas com apenas alguns toques, economizando tempo e melhorando a adesão aos planos de tratamento. Ambas as equipes também aproveitaram os recursos do Adobe Target para testes A/B, possibilitando decisões baseadas em dados e melhoria contínua no design e na funcionalidade do aplicativo do NHS.

Para ampliar o impacto do aplicativo do NHS, a equipe de engenharia e design de produtos da IBM integrou mais de 15 novos fornecedores por meio de um processo simplificado, expandindo a cobertura nacional dos serviços principais e adicionando novos recursos. Uma interface de usuário e navegação redesenhadas tornaram o aplicativo do NHS mais intuitivo, garantindo que os pacientes pudessem encontrar e usar facilmente os serviços de que precisavam.

Ao colocar em prática sua expertise em engenharia de produtos, a IBM ajudou o NHS England a estabelecer um modelo operacional de produto que priorizasse a melhoria contínua. Roteiros automatizados, listas de pendências consolidadas e um framework de medição robusto permitiram o acompanhamento do desempenho, alinhando a evolução do aplicativo aos objetivos do NHS England. Essa abordagem centrada no produto garantiu que as melhorias proporcionassem um valor mensurável, seja aumentando a satisfação do paciente ou reduzindo os custos operacionais.

Os recursos exclusivos da IBM em engenharia e design de produtos e inovação em saúde provaram ser fundamentais durante toda a transformação. Ao combinar conhecimento técnico com uma profunda compreensão das necessidades dos pacientes, a IBM ajudou o NHS England a criar um serviço digital sustentável que pudesse se adaptar às demandas em constante evolução do sistema de saúde.