Mudança de sistemas legados fragmentados para uma plataforma global

Para lidar com esses desafios, a Neste lançou o programa Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) em parceria com a IBM Consulting — uma transformação de ERP de vários anos.

O programa estabeleceu uma base para o crescimento escalável e excelência operacional, melhorando o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos, harmonizando processos de negócios globais e integrando recursos operacionais e de engenharia em um ambiente ERP unificado.

O ALVAR permitiu a desativação de sistemas legados de manutenção de fábricas e gerenciamento de portfólios, juntamente com portais de fornecedores personalizados, trazendo maior padronização, transparência e escalabilidade em operações globais.

Ao integrar sistemas críticos, o programa permitiu fluxo de dados em tempo real, visibilidade de processos de ponta a ponta e controle financeiro mais forte. Também melhorou a qualidade de dados ao unificar dados operacionais e de ativos em uma única plataforma, acessível a todas as equipes e parceiros.

Fornecida por meio de treze lançamentos bem-sucedidos, o ALVAR modernizou o gerenciamento de ativos, investimentos e projetos, fortaleceu a conformidade com trilhas de auditoria robustas e simplificou a aquisição. Além da tecnologia, o programa redefiniu como a Neste opera — alinhando processos, esclarecendo funções e possibilitando novas formas de trabalho em toda a organização.