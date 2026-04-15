Mudança de sistemas legados fragmentados para uma plataforma global

A Neste transforma suas operações com maior eficiência e preparação para o futuro
A Neste, líder global em combustíveis renováveis e sustentabilidade, dependia de vários sistemas legados para gerenciar ativos, investimentos e projetos. Isso incluía soluções de manutenção de fábricas e gerenciamento de portfólios não integradas, altamente personalizadas e próximas da obsolescência.
À medida que a Neste se expandia globalmente, a falta de padronização e visibilidade em tempo real criava desafios para garantir operações seguras, confiáveis e em conformidade, ao mesmo tempo em que atendia a demandas regulatórias e de mercado cada vez mais complexas.
Para lidar com esses desafios, a Neste lançou o programa Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) em parceria com a IBM Consulting — uma transformação de ERP de vários anos.
O programa estabeleceu uma base para o crescimento escalável e excelência operacional, melhorando o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos, harmonizando processos de negócios globais e integrando recursos operacionais e de engenharia em um ambiente ERP unificado.
O ALVAR permitiu a desativação de sistemas legados de manutenção de fábricas e gerenciamento de portfólios, juntamente com portais de fornecedores personalizados, trazendo maior padronização, transparência e escalabilidade em operações globais.
Ao integrar sistemas críticos, o programa permitiu fluxo de dados em tempo real, visibilidade de processos de ponta a ponta e controle financeiro mais forte. Também melhorou a qualidade de dados ao unificar dados operacionais e de ativos em uma única plataforma, acessível a todas as equipes e parceiros.
Fornecida por meio de treze lançamentos bem-sucedidos, o ALVAR modernizou o gerenciamento de ativos, investimentos e projetos, fortaleceu a conformidade com trilhas de auditoria robustas e simplificou a aquisição. Além da tecnologia, o programa redefiniu como a Neste opera — alinhando processos, esclarecendo funções e possibilitando novas formas de trabalho em toda a organização.
O ALVAR proporcionou uma mudança drástica na excelência operacional, possibilitando um modelo operacional integrado e baseado em dados que melhora o planejamento, a execução e a tomada de decisão.
A visibilidade de ponta a ponta do processo fortaleceu o planejamento estratégico e o forecasting, enquanto a melhoria da qualidade dos dados mestres e transacionais melhorou a eficiência, o controle de custos e os preços. A integração entre o SAP e os sistemas conectados criou um fluxo contínuo de informações, reduzindo os silos e aumentando a transparência.
Com insights baseados em dados em tempo real sobre o desempenho do processo, a aquisição ficou mais estruturada e eficiente, melhorando a utilização dos contratos e a colaboração interfuncional.
Funções e processos padronizados em todas as regiões melhoraram a consistência e a responsabilização. Além dos benefícios operacionais imediatos, o ALVAR estabeleceu uma base digital escalável para apoiar a análise de dados, a geração de relatórios e inovações futuras.
A Neste é a maior produtora mundial de diesel renovável e combustível sustentável para aviação (SAF), com produção em três continentes. A Neste também produz produtos derivados de petróleo de alta qualidade em sua refinaria de Porvoo, na Finlândia, e possui uma rede significativa de postos de combustível na Finlândia e nos países bálticos. A estratégia da empresa se concentra no crescimento de combustíveis renováveis, ajudando os clientes a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.