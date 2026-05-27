A Nationwide constrói um cofre digital seguro

Com a tecnologia da IBM Content Manager OnDemand, membros acessam extratos e cartas digitalmente

Jovem empresária focada usando óculos trabalhando em um notebook enquanto está sentada em uma mesa em um escritório moderno
Modernizar a comunicação com os membros para reduzir o uso de papel e os custos.

A Nationwide Building Society (NBS) gastava £ 23 milhões anualmente em comunicações impressas. O aumento dos custos de envio postal e a evolução das expectativas dos membros ressaltaram a necessidade de transformar a forma como as comunicações são criadas, entregues e acessadas. Os concorrentes já haviam avançado em sua experiência digital, e a NBS reconheceu a necessidade urgente de modernização, reduzindo a dependência do papel e, ao mesmo tempo, oferecendo interações digitais seguras, integradas e personalizadas.
14 mi comunicações eliminadas por ano 75K downloads diários em vários canais
O Cofre Digital marca um grande avanço na forma como atendemos nossos membros, proporcionando-lhes acesso conveniente às suas informações de maneira segura e sustentável. Criar um repositório comum para armazenar documentos de clientes em um só lugar, de forma segura, era crucial para o nosso negócio. Por isso, utilizamos o IBM Content Manager OnDemand para transformar os processos em papel em uma experiência digital moderna, mais rápida, mais simples e preparada para o futuro.
Amitesh Mishra CIO, Plataformas de experiência do cliente Nationwide Building Society
Implementar um cofre digital seguro com o IBM CMOD

Após uma fase de descoberta de 12 semanas, a Nationwide fez parceria com a IBM Consulting e a IBM Technology para projetar e entregar um Cofre Digital, uma plataforma segura, habilitada pela nuvem, para armazenar e distribuir milhões de documentos. Para atender às demandas de escala e segurança, a equipe conjunta da IBM e da Nationwide selecionou o IBM Content Manager OnDemand (CMOD) como a base. O CMOD permite a ingestão automatizada de vários tipos de documentos, pesquisa e recuperação de alto desempenho e entrega digital segura em todos os canais e dispositivos, ao mesmo tempo em que oferece um modelo de consumo de SaaS escalável alinhado ao crescimento do volume.
 
A Nationwide e a IBM Consulting trabalharam como uma equipe integrada para dar vida ao Cofre Digital no Internet Bank, no aplicativo de banco móvel e no portal Serve and Manage Members (SAMM). Juntos, eles criaram uma experiência segura, escalável e integrada tanto para os membros quanto para os colegas. A equipe conjunta alinhou o desenvolvimento front-end e back-end, a ingestão de documentos, a migração e a integração de serviços, reunindo tecnologias como .NET, Swift, Kotlin e IBM Content Manager OnDemand em uma plataforma coesiva. Essa abordagem unificada e colaborativa permitiu que o programa fosse lançado um trimestre antes do previsto.
Os membros nos disseram que acessar extratos e documentos em qualquer lugar era o recurso número um que eles desejavam do nosso serviço. O Cofre Digital oferece exatamente isso: coloca as informações essenciais em suas mãos, quando e onde precisarem. Nossa ambição era criar uma experiência digital que fosse intuitiva para os membros, ao mesmo tempo que atendesse aos mais altos padrões de segurança e desempenho. Com o Cofre Digital, conseguimos exatamente isso. Os membros agora podem recuperar documentos importantes instantaneamente por meio de canais confiáveis, e nossos colegas se beneficiam da mesma visão unificada. É um marco importante em nossa jornada rumo a um serviço verdadeiramente com prioridade digital.
Simon Rimmer CIO de Integração Digital Nationwide Building Society
Experiências seguras, integradas e sustentáveis para os membros

Em novembro de 2024, a Nationwide e a IBM lançaram o Cofre Digital nas plataformas do Internet Bank e SAMM, criando um sistema seguro e escalável compatível com mais de 137 tipos de documentos e oferecendo experiências consistentes e de alta qualidade na web, em dispositivos móveis e desktop. Usando o IBM CMOD, a Nationwide agora fornece uma visão de 360 graus da documentação de cada membro, acessível tanto para membros quanto para colegas em tempo real. A solução melhora a satisfação do cliente, aumenta a eficiência do atendimento e acelera a jornada da Nationwide rumo a um futuro sem papel.

Principais resultados: economia anual significativa nos custos com papel e postagem; eliminação de 14 milhões de comunicações impressas e enviadas pelo correio por ano; 116.000 downloads diários; 34 milhões de documentos acessados até o momento; 3 bilhões de documentos armazenados em 280 tipos diferentes; e 100% de adesão pelos usuários de internet banking e serviços bancários empresariais. Os membros reagiram positivamente, elogiando a facilidade e a rapidez de acesso aos extratos e comunicações.
Sobre a Nationwide Building Society

A Nationwide é a maior sociedade de crédito imobiliário do mundo, com mais de 16 milhões de membros. Após a aquisição da Virgin Money UK PLC, a Nationwide está conectada com uma em cada três pessoas no Reino Unido e é a segunda maior fornecedora de hipotecas e depósitos de varejo. É também um das principais fornecedoras de contas correntes, cartões de crédito, empréstimos pessoais e serviços bancários para empresas. Os clientes podem optar por gerenciar suas finanças em uma agência, pelo aplicativo móvel, internet, telefone e correios. A Nationwide conta com cerca de 25.000 funcionários e sua sede fica em Swindon, no Reino Unido.

Como provedora de serviços financeiros pertencente aos seus membros, e não a acionistas, a Nationwide tem como propósito: oferecer serviços bancários de forma mais justa, mais recompensadora e para o bem da sociedade. Para obter mais informações, consulte Sobre nós | Nationwide.

 Componentes da solução IBM Content Manager OnDemand IBM Consulting
Construa um caminho mais rápido para o setor bancário sem papel

Veja como a IBM ajudou a Nationwide Building Society a criar um Cofre Digital seguro para reduzir o uso de papel, diminuir os custos e oferecer aos membros um acesso mais rápido aos seus documentos.

  1. Saiba mais sobre a IBM Consulting
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 