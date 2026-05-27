A Nationwide constrói um cofre digital seguro

Em novembro de 2024, a Nationwide e a IBM lançaram o Cofre Digital nas plataformas do Internet Bank e SAMM, criando um sistema seguro e escalável compatível com mais de 137 tipos de documentos e oferecendo experiências consistentes e de alta qualidade na web, em dispositivos móveis e desktop. Usando o IBM CMOD, a Nationwide agora fornece uma visão de 360 graus da documentação de cada membro, acessível tanto para membros quanto para colegas em tempo real. A solução melhora a satisfação do cliente, aumenta a eficiência do atendimento e acelera a jornada da Nationwide rumo a um futuro sem papel.

Principais resultados: economia anual significativa nos custos com papel e postagem; eliminação de 14 milhões de comunicações impressas e enviadas pelo correio por ano; 116.000 downloads diários; 34 milhões de documentos acessados até o momento; 3 bilhões de documentos armazenados em 280 tipos diferentes; e 100% de adesão pelos usuários de internet banking e serviços bancários empresariais. Os membros reagiram positivamente, elogiando a facilidade e a rapidez de acesso aos extratos e comunicações.