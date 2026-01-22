A Agência Nacional de Educação (NAE) é um órgão da administração pública estabelecido pelo Ministério da Educação, Esporte e Ciência da República da Lituânia. A Agência gerencia a educação no país por meio de esforços como a garantia de práticas educacionais inclusivas, a organização de programas de desenvolvimento profissional para professores, a avaliação do desempenho dos estudantes e muito mais.

Como parte de suas responsabilidades, a NAE coleta relatórios de gestão escolar para monitorar a situação da educação em cada escola, município e no nível nacional. Todos os anos, são enviados cerca de 3 mil novos relatórios, contendo uma combinação de dados estruturados e dados não estruturados, e armazenados em uma grande variedade de tipos de arquivo. Só a extração dos dados brutos de cada relatório, que tem em média 10 páginas, levava cerca de quatro horas de trabalho manual — uma carga de trabalho completamente insustentável para a NAE.

Em paralelo, a NAE achou difícil comparar os relatórios com outros dados, como taxas de inscrição e financiamento dos estudantes, o que dificultou a obtenção de uma visão geral do desempenho escolar. Com o objetivo de dar aos líderes da educação mais tempo para avaliar resultados e criar recomendações de políticas baseadas em dados, a Agência buscou uma solução de automação de ingestão e análise de documentos.