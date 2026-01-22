A Agência Nacional de Educação da Lituânia se une à S2P para implementar a tecnologia IBM watsonx para automatizar a análise de relatórios escolares
A Agência Nacional de Educação (NAE) é um órgão da administração pública estabelecido pelo Ministério da Educação, Esporte e Ciência da República da Lituânia. A Agência gerencia a educação no país por meio de esforços como a garantia de práticas educacionais inclusivas, a organização de programas de desenvolvimento profissional para professores, a avaliação do desempenho dos estudantes e muito mais.
Como parte de suas responsabilidades, a NAE coleta relatórios de gestão escolar para monitorar a situação da educação em cada escola, município e no nível nacional. Todos os anos, são enviados cerca de 3 mil novos relatórios, contendo uma combinação de dados estruturados e dados não estruturados, e armazenados em uma grande variedade de tipos de arquivo. Só a extração dos dados brutos de cada relatório, que tem em média 10 páginas, levava cerca de quatro horas de trabalho manual — uma carga de trabalho completamente insustentável para a NAE.
Em paralelo, a NAE achou difícil comparar os relatórios com outros dados, como taxas de inscrição e financiamento dos estudantes, o que dificultou a obtenção de uma visão geral do desempenho escolar. Com o objetivo de dar aos líderes da educação mais tempo para avaliar resultados e criar recomendações de políticas baseadas em dados, a Agência buscou uma solução de automação de ingestão e análise de documentos.
Trabalhando com o IBM Business Partner S2P, a NAE escolheu o IBM watsonx.ai e as tecnologias IBM Cognos Analytics como base para uma solução de automação enriquecida por IA.
A S2P criou uma solução para extrair dados de vários documentos de origem em diferentes formatos e fornecer análise de dados consolidada de acordo com 14 KPIs diferentes designados pelo cliente. Inicialmente, os dados brutos são extraídos, transformados e inseridos em um banco de dados de vetores. Como segunda etapa, a IBM watsonx processa as informações de acordo com os requisitos de relatórios. Em seguida, a IA avalia as informações e fornece um número para cada KPI em uma escala de zero a três, levando em conta aspectos como o uso de cada escola de técnicas de aprendizado inovadoras. Esses KPIs fornecem à agência evidências nas quais basear as decisões políticas.
Depois que todas as informações forem carregadas em um banco de dados estruturado, o conjunto de dados pode ser comparado com outros dados estruturados do Sistema de Gestão da Educação nacional, que obtém informações de mais de 40 registros diferentes. Todos esses dados são então alimentados no Cognos Analytics, criando uma série de dashboards para ajudar os executivos da NAE a visualizar o desempenho do sistema de educação nacional.
"Esse projeto inovador não teria sido possível sem a dedicação e a experiência da S2P", comenta Eduardas Daujotis, diretor de administração do departamento de recursos de informação do NAE.
Com uma solução construída com a tecnologia IBM watsonx.ai e IBM Cognos Analytics, o NAE eliminou o processo manual anterior de extração de dados, aumentando a produtividade em 99%. Ao mesmo tempo, ao simplificar o processo de análise, a Agência pode comparar sem esforço conjuntos de dados entre sistemas para contextualizar o desempenho de cada escola e município.
À medida que a solução reúne mais dados a cada ano, a NAE poderá acompanhar o desempenho de todo o sistema educacional ano após ano, liberando uma visão profunda sobre esse serviço social crucial. Os dados reunidos permitirão também uma tomada de decisão mais precisa e proativa na formação do futuro da Educação da Lituânia.
“Graças ao S2P e à Tecnologia IBM, podemos continuar com confiança em nossa missão de melhorar o sistema de educação da Lituânia por meio da tomada de decisão baseada em dados”, conclui Daujotis.
A Agência Nacional de Educação é um órgão da administração pública estabelecido pelo Ministério da Educação, Esporte e Ciência da República da Lituânia. A Agência iniciou oficialmente seu trabalho em 1º de setembro de 2019, após a fusão de seis instituições que eram o Centro de Exames Nacionais, a Agência de Avaliação Nacional das Escolas, o Centro de Educação e Psicologia Especial, o Centro de Suprimentos Educacionais, o Centro de Tecnologia na Educação e o Centro de Desenvolvimento da Educação.
Fundada em 2009 e sediada em Vilnius, a S2P é uma das principais IBM Business Partner na Lituânia. A empresa fornece soluções especializadas de gerenciamento de desempenho corporativo e business intelligence para organizações públicas e privadas.
