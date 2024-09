Os dashboards de TI sustentável do IBM Turbonomic oferecem visibilidade sobre energia e consumo de energia, bem como o impacto estimado de carbono, para infraestrutura de TI e aplicativos de negócios. A visibilidade do consumo é apenas o primeiro passo. O Turbonomic também oferece recomendações de recursos impulsionados por IA e ações automatizadas, que as equipes de TI podem usar para se tornarem mais eficientes em termos de energia e ajudar a garantir o desempenho do aplicativo. Além disso, o Turbonomic oferece um relatório mostrando os resultados projetados da tomada de ações do Turbonomic para reduzir com segurança o consumo de energia (em termos de quilowatts-hora) e o impacto estimado do carbono (em termos de toneladas métricas de dióxido de carbono, ou equivalente, como número de famílias ou número de mudas de árvores).

Desde a implementação dos dashboards de TI sustentáveis, Siri e a equipe começaram a monitorar quais aplicativos e projetos são os que consomem mais energia. Como o data center em Montpellier oferece suporte a muitas cargas de trabalho de curto prazo, é extremamente importante que a equipe possa monitorar a demanda flutuante e o consumo de energia, além de tomar medidas corretivas para melhorar a eficiência quando necessário. *Por meio desse novo dashboard de TI sustentável, podemos ver como nossos aplicativos de negócios estão afetando o consumo de energia do nosso data center e ver as ações diretas que podemos tomar para reduzi-lo sem sacrificar o desempenho do aplicativo", destaca Siri. "Estamos sempre trabalhando para nos tornarmos mais sustentáveis. Ainda há trabalho a fazer, mas estamos no caminho certo. Este novo relatório no Turbonomic é mais um passo em frente que nós damos”