Proteção da cadeia de suprimentos alimentar: MHP reinventa suas operações de segurança

Construindo um centro de operações de segurança moderno para proteger ambientes críticos de TI e TO
A MHP é um dos maiores agronegócios verticalmente integrados da Europa e um dos principais colaboradores da cadeia de suprimentos global de alimentos, que reconhece a cibersegurança como uma prioridade estratégica. Para proteger seus ambientes críticos de TI e TO, a MHP precisava modernizar suas operações de segurança. O objetivo era aumentar a resiliência operacional, garantir a continuidade dos negócios e manter a confiança em todo o ecossistema global. A MHP enfrentou o desafio de fortalecer sua postura de segurança para se proteger contra ameaças cibernéticas de alto nível na era da nuvem e da IA. A empresa precisava de um centro de operações de segurança (SOC) robusto que pudesse fornecer visibilidade centralizada, análise de dados avançada e recursos de resposta automatizada para detectar e responder a ameaças cibernéticas de forma eficaz. Para enfrentar esse desafio, a MHP fez parceria com a IBM para construir um SOC moderno baseado no IBM QRadar SIEM e no QRadar SOAR.
mais rapidez na detecção de ameaças com visibilidade centralizada
tratamento coordenado de incidentes com resposta automatizada
Antes dessa transformação, a MHP enfrentava desafios significativos na gestão de seu ambiente de TI crescente e cada vez mais complexo. As equipes de segurança enfrentavam dificuldades com a visibilidade fragmentada em vários sistemas, o tratamento manual de alertas e um volume excessivo de eventos que levava a atrasos na detecção e resposta. A falta de correlação centralizada e de processos padronizados de resposta a incidentes aumentou o risco de ameaças não detectadas e o tempo de espera, afetando diretamente a capacidade da empresa de proteger ativos críticos e manter a continuidade de negócios.
A MHP conseguiu modernizar suas operações de cibersegurança ao construir um SOC centralizado, baseado no IBM Qradar SIEM e no IBM QRadar SOAR. Ao consolidar a telemetria de ambientes locais e em nuvem, a equipe cibernética da MHP obteve visibilidade em tempo real sobre ameaças, permitindo a correlação de eventos quase em tempo real. A análise avançada de dados e os ajustes de casos de uso permitiram que o SOC detectasse atividades suspeitas em segundos, em vez de horas, mudando a postura de segurança de reativa para proativa.
Com a integração de playbooks automatizados no QRadar SOAR, a resposta a incidentes tornou-se simplificada e consistente entre as equipes. Tarefas rotineiras, como enriquecimento, triagem e contenção, foram automatizadas, reduzindo o tempo médio de resposta (MTTR) e liberando os analistas para focar em ameaças de alto impacto. Como resultado, a empresa alcançou uma melhoria mensurável na velocidade de detecção e na eficiência da resposta, fortalecendo sua resiliência contra ataques cibernéticos modernos e, ao mesmo tempo, garantindo a proteção contínua dos ativos comerciais críticos.
A MHP aprimorou significativamente sua postura de cibersegurança com a implementação do IBM QRadar SIEM e do QRadar SOAR. O moderno centro de operações de segurança (SOC) fornece visibilidade centralizada, análise avançada e resposta automatizada, permitindo uma detecção mais rápida de ameaças e tratamento coordenado de incidentes. Essa transformação fortalece a resiliência operacional, a continuidade dos negócios e a confiança em todo o ecossistema global da MHP. Ao aproveitar o IBM QRadar SIEM, a MHP pode coletar e correlacionar dados de diversas fontes em todo o seu ambiente de TI, proporcionando uma visão abrangente dos eventos de segurança. O módulo integrado de análise de comportamento do usuário ajuda a distinguir o comportamento normal do usuário de anomalias, permitindo que as equipes reajam mais rápido a atividades maliciosas. Com o IBM QRadar SOAR, os analistas usam o console SOAR para tarefas diárias, como gerenciamento de tickets, acompanhamento de métricas e instruções específicas de caso, aprimorando sua capacidade de analisar, responder e gerenciar incidentes de segurança de forma eficaz. O diretor de segurança da informação da MHP, Yurii Shatylo, observa: "Este não é apenas um projeto de segurança, é uma base de confiança, estabilidade e resiliência para todo o ecossistema da MHP." O novo SOC tornou-se um componente crítico na estratégia de cibersegurança da MHP, permitindo que a empresa responda a ameaças cibernéticas de forma mais eficiente e eficaz.
A MHP é uma empresa internacional de alimentos e agronegócio que produz alimentos saudáveis de alta qualidade que melhoram a vida de seus consumidores. Ela tem unidades de produção na Ucrânia, na Espanha e em todo o sudeste europeu, e é especialista na aplicação e implementação das mais recentes tecnologias alimentícias e agrícolas em suas operações. As ações da MHP são negociadas na Bolsa de Valores de Londres. Empregando mais de 38.000 funcionários na Ucrânia e no exterior, ela está classificada entre os 20 principais empregadores da Ucrânia, de acordo com a Forbes Ucrânia. A MHP é a maior contribuinte individual do setor agrícola da Ucrânia e foi reconhecida pela Forbes Ucrânia como uma das principais investidoras do país em 2024. A MHP é a principal produtora de aves na Europa, de acordo com o ranking da WattPoultry e exporta seus produtos para mais de 80 países em todo o mundo. A empresa desenvolve mais de 15 marcas de alimentos e, juntamente com seus parceiros, opera várias cadeias, incluindo as lojas MeatMarket e as lojas Döner Market. O fundador e CEO da MHP é o empresário ucraniano Yuriy Kosyuk.
© Copyright IBM Corporation, maio de 2026.
IBM, o logotipo da IBM e QRadar são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.