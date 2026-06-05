Proteção da cadeia de suprimentos alimentar: MHP reinventa suas operações de segurança

Antes dessa transformação, a MHP enfrentava desafios significativos na gestão de seu ambiente de TI crescente e cada vez mais complexo. As equipes de segurança enfrentavam dificuldades com a visibilidade fragmentada em vários sistemas, o tratamento manual de alertas e um volume excessivo de eventos que levava a atrasos na detecção e resposta. A falta de correlação centralizada e de processos padronizados de resposta a incidentes aumentou o risco de ameaças não detectadas e o tempo de espera, afetando diretamente a capacidade da empresa de proteger ativos críticos e manter a continuidade de negócios.

A MHP conseguiu modernizar suas operações de cibersegurança ao construir um SOC centralizado, baseado no IBM Qradar SIEM e no IBM QRadar SOAR. Ao consolidar a telemetria de ambientes locais e em nuvem, a equipe cibernética da MHP obteve visibilidade em tempo real sobre ameaças, permitindo a correlação de eventos quase em tempo real. A análise avançada de dados e os ajustes de casos de uso permitiram que o SOC detectasse atividades suspeitas em segundos, em vez de horas, mudando a postura de segurança de reativa para proativa.

Com a integração de playbooks automatizados no QRadar SOAR, a resposta a incidentes tornou-se simplificada e consistente entre as equipes. Tarefas rotineiras, como enriquecimento, triagem e contenção, foram automatizadas, reduzindo o tempo médio de resposta (MTTR) e liberando os analistas para focar em ameaças de alto impacto. Como resultado, a empresa alcançou uma melhoria mensurável na velocidade de detecção e na eficiência da resposta, fortalecendo sua resiliência contra ataques cibernéticos modernos e, ao mesmo tempo, garantindo a proteção contínua dos ativos comerciais críticos.