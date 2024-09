A pandemia de COVID-19 acelerou os planos da meemoo de abrir The Archive for Education diretamente aos alunos. Como resultado, ela tem mais de 150.000 usuários, e sua popularidade continua crescendo. Isso está muito em linha com a visão do Sr. Verplancke para a plataforma. "Queremos aumentar o número de usuários, é claro, mas também queremos aumentar a funcionalidade do sistema. Queremos que a plataforma apoie os professores ao ensinar os jovens a interagir com mídia, como realizar buscas de maneira inteligente e como interpretar a mídia. É muito importante que eles aprendam a lidar com esse tipo de informação e desenvolvam suas próprias opiniões. Esse é o tipo de coisa em que queremos investir junto com o governo flamengo."

O Sr. De Ridder também tem ideias para o futuro do arquivo. "Queremos tornar possível que os alunos naveguem pela plataforma e construam suas próprias coleções audiovisuais para usar, por exemplo, quando realizam um exercício ou apresentação de palestras. Eles já estão pedindo outras maneiras de trabalhar com materiais audiovisuais, e estamos ajudando-os nisso, inspirando-os com didáticas, mas também desenvolvendo novas ferramentas na plataforma.

Não importa o que o futuro reserva para meemoo e The Archive for Education, uma coisa é certa: para os alunos de Flandres, o passado merece a sua atenção.