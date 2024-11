Através de uma estreita colaboração entre a equipe de insights e análises de dados de operações globais e cadeia de suprimentos (GO&SC) da Medtronic, a equipe de gerenciamento global de fornecedores e a IBM, surgiu uma solução personalizada de IA generativa. Ela combinou a precisão da tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) do Azure Document Intelligence com as habilidades criativas e verificadas do framework de geração aumentada por recuperação (RAG) impulsionado por modelos Azure da OpenAI. A solução extraiu informações materiais vitais de projetos de engenharia complexos com taxas de precisão sem precedentes de até 90%.