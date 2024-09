"A Matrix Holograms está democratizando a tutoria, tornando-a acessível a escolas públicas dos EUA e países de baixa renda por meio de hologramas impulsionados por IA. Nossa missão é democratizar a educação reservada para os 1% mais ricos por meio de uma plataforma educacional de última geração, lançando mão da IA.

Nosso sistema modifica dinamicamente a direção do aprendizado à medida que se adapta ao nível completo de cada aluno. Isso garante que nossa educação seja personalizada, interativa e inclusiva, pois oferece aos alunos de todas as origens oportunidades iguais de aprender e crescer. Com a IA generativa, os alunos podem se envolver em conversas ao vivo com o holograma. Nosso compromisso com a IA ética garante que nossos modelos sejam treinados com nossa seleção de dados cuidadosamente selecionada e validação contínua. Essa abordagem sistemática permite que nossa plataforma de IA ofereça uma educação imparcial por meio do uso do IBM watsonx.ai, watsonx Assistant e Watson Discovery.

Nosso sistema de IA tem o potencial de detectar o envolvimento e as emoções dos alunos, permitindo ajustar a entrega de conteúdo para melhores resultados de aprendizagem. Nossa plataforma de IA é versátil em sua entrega para sites, hologramas ou realidade virtual.

A Matrix está comprometida em capacitar estudantes de todas as origens para alcançar seu potencial infinito, apresentando a capacidade de transformar vidas e contribuir para o progresso social em escala global."



Stephanie Soetendal

Fundadora e CEO

Matrix Holograms