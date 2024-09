Enquanto o país e o mundo enfrentavam um dos problemas mais difíceis do nosso tempo, as marcas precisavam mudar a forma de alcançar e se comunicar com seus consumidores.

Diante disso, a Mastercard recorreu à IBM Watson Advertising para informar os consumidores sobre sua parceria com a “Stand Up to Cancer” e sua campanha para doar até quatro milhões de dólares para ajudar a financiar pesquisas sobre o câncer.