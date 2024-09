"A Mastech InfoTrellis, líder no design e entrega de soluções de transformação digital e gerenciamento de dados, está impressionada com a abordagem que a IBM está adotando com suas ofertas de watsonx.data. Acreditamos firmemente que recursos como acesso a dados de autoatendimento, garantindo segurança e conformidade com governança centralizada e aplicação de políticas locais automatizadas, são fundamentais para avançar na capacidade de nossos clientes de ativar seus dados estruturados e não estruturados em escala e de maneira oportuna, para desbloquear seu potencial total para tomada de decisões."



Kevin Burnley

diretor de vendas

Mastech InfoTrellis