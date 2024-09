Com a plataforma Lygon, um inquilino pode solicitar uma garantia on-line, o proprietário pode definir os termos e, em seguida, o inquilino e o banco podem revisar a garantia. Para satisfazer a necessidade de uma solução multilateral com compartilhamento, reconciliação e sincronização de dados, a plataforma inclui DLT com base no Hyperledger Fabric da Linux Foundation. Quando todas as partes concordarem com o documento, ele será armazenado na DLT de forma padronizada e rastreável, confiável para todas as partes.

Essa conversa a três pode acontecer de forma totalmente digital. Não há papel envolvido. Anteriormente, o tempo necessário para processar uma garantia bancária, desde o momento em que o solicitante requisitava a garantia até a sua conclusão, chegava a ser de até 30 dias. Hoje, o processo pode ser concluído em menos de um dia.

"O atrito que removemos dos processos é extraordinário", diz Dobson. "Do ponto de vista do candidato, ele salvou um mês. Do ponto de vista do beneficiário, ele tem um instrumento digital que pode gerenciar por todo o ciclo de vida. E o emissor fica no meio com a capacidade de ver tudo o que está acontecendo, com a confiança de que está totalmente em conformidade.

"É uma situação em que todos saem ganhando, o que é bastante raro. Ficamos muito satisfeitos por podermos realmente melhorar e elevar a experiência, o cronograma e os resultados para as três partes."

A solução estará amplamente disponível até o final de 2020, com a expectativa de que a Lygon atraia vários emissores e beneficiários de garantias. Depois disso, o plano é buscar a expansão para outros mercados e explorar o desenvolvimento de recursos adicionais para dar suporte a instrumentos e processos comerciais relacionados.

"A Lygon foi criada para levar um processo baseado em papel com séculos de existência para o século 21, possibilitando que múltiplas partes colaborem de maneira direta," afirma Dobson. "Acredito que criamos uma solução digital simples e elegante que é exatamente o que nossos clientes precisam.

Ao digitalizar uma garantia bancária, transformamos essencialmente um contrato de três vias. Digitalizamos a documentação, o processo e a legalidade por trás dela.""

Dobson conclui: "Vemos a IBM como um parceiro excepcional, não apenas pela forma como dedicaram recursos e realmente se comprometeram com o projeto, mas também porque estavam tão entusiasmados quanto nós em resolver o problema das garantias bancárias."