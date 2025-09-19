A LPS aprimora a visibilidade e o desempenho em operações de TI com o IBM® Instana
A LPS, parte do Lenovo Group, fornece serviços de TI para os setores financeiro, de telecomunicações, varejo e público na região Ásia-Pacífico. À medida que as empresas adotaram a transformação digital, os volumes de dados cresceram, o tráfego de trabalho remoto se estabilizou em níveis elevados e os requisitos de segurança e conformidade tornaram-se cada vez mais rigorosos. Para acompanhar essas demandas crescentes, a LPS percebeu que precisava atualizar sua infraestrutura existente. Seu pacote de monitoramento fornecia snapshots pontuais de servidores locais, aplicações conteinerizadas e plataformas em nuvem, mas carecia de uma visão unificada para orquestrar o gerenciamento proativo de incidentes sob compromissos rigorosos de nível de serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ao mesmo tempo, análises orientadas por IA, processamento de big data e pilotos imersivos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) no varejo impulsionaram um forte aumento na demanda por computação e armazenamento. Sem insights centralizados, as equipes da LPS verificavam métricas de desempenho em silos — levando a ciclos de resposta atrasados, utilização subótima de recursos e ineficiências de planejamento. Para apoiar as ambições de crescimento de seus clientes, a LPS precisava de uma arquitetura de alto desempenho, segura e escalável que oferecesse visibilidade abrangente, automatizasse operações rotineiras e alinhasse o planejamento de capacidade às necessidades de negócios em evolução.
Para atender às demandas em evolução de seus clientes corporativos que atuam em setores dinâmicos e intensivos em dados, a LPS fez parceria com a IBM para modernizar sua base de TI. O objetivo era criar uma infraestrutura segura, inteligente e escalável que pudesse suportar volumes crescentes de dados, cargas de trabalho orientados por IA e expectativas cada vez maiores dos clientes. Juntas, elas realizaram uma transformação ancorada em quatro pilares estratégicos:
Com observabilidade unificada e automação inteligente, a LPS melhorou significativamente sua eficiência e agilidade de TI. As equipes agora podem resolver problemas de desempenho mais rapidamente, reduzir o tempo médio de resolução (MTTR) e minimizar downtime não planejado — resultando em melhor desempenho de nível de serviço para seus clientes corporativos.
Ao combinar o monitoramento em tempo real do IBM Instana com o poder de processamento e a eficiência energética do IBM LinuxONE, a LPS também reduziu a complexidade da infraestrutura e otimizou o uso de recursos em ambientes híbridos. Esse processo ajuda os clientes a evitar o provisionamento excessivo e a controlar custos sem comprometer a velocidade, a segurança ou a escalabilidade.
Como resultado, a LPS está mais bem preparada para apoiar a inovação digital em diversos setores — desde o fornecimento de plataformas bancárias móveis seguras até a implementação de tecnologias imersivas de varejo e soluções de cidades inteligentes. Com a flexibilidade para escalar e a inteligência para se adaptar, a LPS está ajudando seus clientes a construir empresas resilientes e preparadas para o futuro.
A Lenovo PCCW Solutions (LPS) (link fora de ibm.com) é uma provedora líder de soluções de TI e tecnologia na região Ásia-Pacífico. A LPS faz parcerias com governos e empresas para alcançar excelência em transformação digital, impulsionando o crescimento dos negócios por meio de suas soluções líderes de mercado e práticas recomendadas do setor. Como parte do Lenovo Group, a LPS desbloqueou novas sinergias com o alcance global e os recursos tecnológicos da Lenovo, com foco em IA, práticas de dados, nuvem e cibersegurança. Com uma equipe de mais de 4.000 especialistas e uma forte rede de parceiros de ecossistema, a LPS está comprometida em fornecer soluções de ponta orientadas por IA e práticas recomendadas de dados para ajudar as organizações a se destacarem em sua jornada digital.
Libere o desempenho de aplicações nativas da nuvem com observabilidade automatizada orientada por IA.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM, IBM Instana, Instana e Turbonomic são marcas registradas da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições no mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.