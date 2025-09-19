A LPS, parte do Lenovo Group, fornece serviços de TI para os setores financeiro, de telecomunicações, varejo e público na região Ásia-Pacífico. À medida que as empresas adotaram a transformação digital, os volumes de dados cresceram, o tráfego de trabalho remoto se estabilizou em níveis elevados e os requisitos de segurança e conformidade tornaram-se cada vez mais rigorosos. Para acompanhar essas demandas crescentes, a LPS percebeu que precisava atualizar sua infraestrutura existente. Seu pacote de monitoramento fornecia snapshots pontuais de servidores locais, aplicações conteinerizadas e plataformas em nuvem, mas carecia de uma visão unificada para orquestrar o gerenciamento proativo de incidentes sob compromissos rigorosos de nível de serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ao mesmo tempo, análises orientadas por IA, processamento de big data e pilotos imersivos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) no varejo impulsionaram um forte aumento na demanda por computação e armazenamento. Sem insights centralizados, as equipes da LPS verificavam métricas de desempenho em silos — levando a ciclos de resposta atrasados, utilização subótima de recursos e ineficiências de planejamento. Para apoiar as ambições de crescimento de seus clientes, a LPS precisava de uma arquitetura de alto desempenho, segura e escalável que oferecesse visibilidade abrangente, automatizasse operações rotineiras e alinhasse o planejamento de capacidade às necessidades de negócios em evolução.