A Ajuntament de L'Hospitalet se une à Logicalis Spain e à IBM para atualizar sua infraestrutura de armazenamento
A Ajuntament de L’Hospitalet é a administração municipal do município de L’Hospitalet de Llobregat, na Catalunha, Espanha. O município oferece aos seus quase 300.000 moradores serviços e instalações que incluem educação e saúde, bem como oportunidades de participar de serviços sociais e eventos culturais. Essas ofertas são tecnologicamente viabilizadas por uma infraestrutura digital interna para funcionários e um portal externo que oferece acesso seguro ao serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os moradores.
À medida que a solução de armazenamento existente usada pela Ajuntament de L'Hospitalet se aproximava do fim de seu ciclo de vida, a Administração municipal enfrentava problemas de desempenho e encontrava cada vez mais dificuldade para manter a consistência na disponibilidade de dados. Para evitar interrupções em serviços de missão crítica e apoiar inovações futuras, a Administração municipal buscou modernizar sua infraestrutura de armazenamento principal enquanto garantia que a transição ocorresse com o mínimo de interrupção e downtime para os moradores.
Para a Ajuntament de L'Hospitalet, os arrays IBM FlashSystem 5200 foram uma escolha natural, visto que eles já utilizavam com sucesso a tecnologia IBM há muitos anos. Equipados com módulos IBM FlashCore, os arrays ajudaram a equipe de TI a obter melhor desempenho, mantendo uma relação custo-benefício vantajosa.
“O IBM FlashSystem 5200 nos ofereceu baixa latência e confiabilidade, além de fácil integração com a infraestrutura existente”, confirma Marti Duedra, diretor de tecnologia da Ajuntament de L'Hospitalet.
Em colaboração com a Logicalis Spain, parceira de negócios IBM Platinum, a equipe de TI integrou a solução em ambientes mainframe e sistemas abertos. Eles também atualizaram seu ambiente de rede ao implementar o switch IBM Storage Networking SAN64B-7.
“A expertise técnica da Logicalis Spain é incomparável”, afirma Duedra. “A implementação da tecnologia IBM HyperSwap nos ajudou a mudar facilmente nosso ambiente VMware para uma configuração de cluster estendido.”
A solução IBM Storage ajudou a Ajuntament de L'Hospitalet a minimizar o downtime enquanto melhorava o desempenho de mais de 150 máquinas virtuais (VMs), que executam servidores de aplicação, bancos de dados e controladores de domínio. A solução aprimora a experiência do usuário, fornecendo respostas em nível de microssegundos, mesmo sob cargas pesadas. A compressão de dados mediada por hardware e a compacidade do array de 1 unidade de rack (1U) também ajudaram a Administração municipal a reduzir a ocupação do data center e a diminuir os custos operacionais.
A nova arquitetura ativo-ativo permite failover automático, fornecendo um Recovery Point Objective (RPO) e Recovery Time Objective (RTO) de zero segundos.
Com criptografia certificada FIPS 140-2 integrada, backups imutáveis e detecção avançada de anomalias, o IBM FlashSystem 5200 ajuda a aumentar a segurança dos dados. A Ajuntament de L'Hospitalet agora está preparada para fornecer serviços ininterruptos a milhares de moradores e expandir suas ofertas digitais.
Integradora de tecnologia líder com mais de 30 anos de experiência, a Logicalis Spain impulsiona a transformação digital das organizações por meio de soluções de tecnologia personalizadas, flexíveis e escaláveis. Como parceiro de negócios IBM Platinum, a Logicalis Spain oferece serviços em áreas importantes que incluem análise de dados, cibersegurança e conformidade, nuvem e inteligência artificial.
