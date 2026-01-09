A Ajuntament de L’Hospitalet é a administração municipal do município de L’Hospitalet de Llobregat, na Catalunha, Espanha. O município oferece aos seus quase 300.000 moradores serviços e instalações que incluem educação e saúde, bem como oportunidades de participar de serviços sociais e eventos culturais. Essas ofertas são tecnologicamente viabilizadas por uma infraestrutura digital interna para funcionários e um portal externo que oferece acesso seguro ao serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os moradores.

À medida que a solução de armazenamento existente usada pela Ajuntament de L'Hospitalet se aproximava do fim de seu ciclo de vida, a Administração municipal enfrentava problemas de desempenho e encontrava cada vez mais dificuldade para manter a consistência na disponibilidade de dados. Para evitar interrupções em serviços de missão crítica e apoiar inovações futuras, a Administração municipal buscou modernizar sua infraestrutura de armazenamento principal enquanto garantia que a transição ocorresse com o mínimo de interrupção e downtime para os moradores.