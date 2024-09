Com a análise avançada na ponta dos dedos, a Liquid Newsroom já conseguiu simplificar seus processos de pesquisa de novos mercados de informações. Ao ajudar os usuários a seguir sugestões e chegar a insights mais rapidamente, a solução da IBM ajuda a expandir os horizontes de análise de dados da empresa e, ao mesmo tempo, economiza uma quantidade significativa de tempo.

"Em vez de passar uma semana ou mais em uma pesquisa de mercado inicial, podemos eliminar as conversas inúteis e acessar os dados realmente relevantes em apenas algumas horas", diz Steffen Konrath. "Isso representa uma economia de tempo de até 95% para nossos analistas, e significa que podemos começar a fornecer insights aos nossos clientes em dias, não semanas."

Ele acrescenta: "É muito bonito que você possa extrair dados de mídia social, carregar seus próprios dados e analisar tudo em um só lugar. Isso é um verdadeiro avanço em termos de usabilidade.”

A comunicação das descobertas aos clientes também se tornou consideravelmente mais fácil. A solução da IBM sugere automaticamente formas apropriadas de apresentar cada conjunto de resultados e gera visualizações em segundos.

“Gostamos particularmente das visualizações da árvore de decisão, que oferecem grande clareza”, comenta Steffen Konrath. “E é muito simples exportá-las como apresentações, para que possamos orientar facilmente nossos clientes por meio de nossas conclusões e explicar o que descobrimos sobre seus produtos e mercados.”

Com base nesses primeiros sucessos, a empresa já começou a expandir seu uso do Watsonx Analytics for Social Media e de outras tecnologias cognitivas da IBM.

"A visão de longo prazo é ainda mais ambiciosa", diz Steffen Konrath. "Já estamos começando a usar algumas das APIs do IBM watsonx® para oferecer suporte a um melhor direcionamento. Por exemplo, podemos usar a API do Watsonx Personality Insights para entender melhor as necessidades de informações individuais e ver se o conteúdo de marketing de nossos clientes atende a esses requisitos.""

Outra possibilidade intrigante é usar o IBM watsonx Knowledge Studio e o software IBM Campaign para automatizar o processo de curadoria usando técnicas de aprendizado de máquina para "ler" o conteúdo, classificar seus temas e enviá-lo automaticamente para os canais apropriados — um processo que atualmente é tratado pelos analistas de conteúdo especializados da Liquid Newsroom.

Sempre haverá um elemento humano para seleção e segmentação de conteúdo, mas há um enorme potencial para a computação cognitiva aumentar e acelerar nossos recursos humanos”, conclui Steffen Konrath. "Vemos essas soluções da IBM como uma ferramenta fundamental para nos ajudar a fornecer o conteúdo mais relevante e envolvente em uma escala sem precedentes, capacitando as marcas a controlar suas narrativas on-line e alcançar novos mercados."