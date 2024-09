Impressionada com a abordagem exclusiva do IBM Security Randori Reconda descoberta contínua de ativos e priorização de problemas baseada em risco da perspectiva de um atacante, a equipe de Lionbridge iniciou uma avaliação. Embora tenham avaliado a qualidade dos resultados e a operacionalização do Randori Recon, a equipe conseguiu obter valor imediato identificando as principais exposições.

“A perspectiva única e os insights detalhados do IBM Security Randori sobre nossa superfície de ataque nos permitem avaliar, gerenciar e relatar com mais precisão e confiança nossos riscos externos aos stakeholders internos e externos”, diz ".



Ao adotar o Randori Recon, a Lionbridge ganhou visibilidade em tempo real de sua postura de risco externo. Agora, à medida que sua pegada de carbono na nuvem muda, os sistemas de gerenciamento de exposição da Lionbridge são atualizados de acordo.



Com essa clareza, a equipe da Lionbridge simplificou suas operações implementando as integrações bidirecionais do Randori Recon para mapear os ativos recém-identificados em sua solução de gerenciamento de ativos. Se o Randori Recon descobrir um ativo desconhecido anteriormente, ele será sinalizado e investigado para melhorar os processos de gerenciamento de inventário daqui para frente. A partir dessa integração, a Lionbridge estabeleceu uma forte recurso de geração de relatórios em torno de seu risco externo e definiu KPIs em torno de tendências de superfície de ataque e segurança de nuvem pública.

Para impulsionar a ação, a equipe de gerenciamento de vulnerabilidades da Lionbridge contou com a priorização baseada em risco do Randori Recon para concentrar seus esforços de remediação, o que resultou em uma dinâmica de equipe mais eficiente. Eles incorporaram a inteligência de ameaças direcionada do Randori Recon em seus fluxos de trabalho de monitoramento e investigação de ameaças para enriquecer as informações disponíveis para seus analistas em um único dashboard. Como resultado, a equipe descobriu ineficiências no fluxo de trabalho e conseguiu tomar medidas para melhorar o desempenho e otimizar seus gastos com segurança em testes de penetração.