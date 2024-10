"Eficiência e velocidade são fundamentais para o nosso modelo de negócios. Precisávamos de uma solução tecnológica que nos permitisse centralizar e automatizar nossos processos de logística para garantir entregas pontuais e precisas”, explica Marco Pomè, Presidente da Lindbergh.

A Lindbergh opera no setor de gerenciamento de atendimento de campo, um segmento do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO), especializando-se em entrega noturna para técnicos de manutenção no setor de fabricação.



A empresa contou com a GEP Informatica para implementar uma solução de automação de processos fornecida por meio de SaaS, usando a flexibilidade dos serviços do IBM Cloud na plataforma IBM Power Virtual Server . A análise aprofundada revelou a necessidade de um sistema de gerenciamento de transporte (TMS) estruturado que pudesse padronizar e otimizar os processos de logística.



A solução proposta pela GEP Informatica



"Com o [software] SIGEP Transport no modo de nuvem, podemos oferecer à Lindbergh uma flexibilidade sem precedentes, permitindo que ela dimensione as operações conforme a necessidade e melhore significativamente sua eficiência operacional", diz Arceo Desideri, Gerente de Projetos da GEP Informatica.



A implementação da tecnologia da IBM por meio do SIGEP Transport promete trazer inúmeros benefícios para a Lindbergh. Entre os principais resultados esperados estão: