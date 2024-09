A solução Lightship é uma plataforma de operações em campo que ajuda as organizações a navegar em seus dados para encontrar informações para ajudá-los a tomar as melhores e mais seguras decisões. Enfrentar um evento adverso em grande escala, seja um incêndio florestal ou um vazamento de óleo industrial, exige trabalho em equipe, com pessoas se dispersando para avaliar a situação e tomar medidas rápidas.A plataforma Lightship, que é executada na IBM Cloud, captura dados não estruturados e os armazena em um repositório centralizado. Com base nas regras definidas pela organização, os algoritmos da solução determinam automaticamente quais informações são mais relevantes para cada usuário específico no campo e as fornecem na forma de um briefing personalizado em um dispositivo móvel.