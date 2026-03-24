O CCG colaborou com a IBM para criar o LEXXARI, uma plataforma inteligente de interpretação de apólices que lê, resume e interpreta documentos de apólices densos.

O LEXXARI foi codesenvolvido em apenas 14 semanas. Ao combinar suas áreas de conhecimento especializado exclusivas, a IBM e o CCG foram capazes de projetar fluxos de trabalho que refletem como as seguradoras, agentes e segurados interagem com os dados das apólices.

O IBM watsonx foi treinado em apólices de seguros do mundo real, e os agentes de IA do IBM watsonx Orchestrate foram integrados à plataforma para fornecer aos usuários orientações praticáveis passo a passo.

O resultado foi uma plataforma perfeita, orientada por IA, que transforma horas de avaliações manuais em insights imediatos.