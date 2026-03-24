O LEXXARI by CCG Software Solutions usa a tecnologia da IBM para simplificar a interpretação de apólices
O seguro é complicado. Quando ocorre um desastre, a tomada de decisão rápida e precisa é crítica — e a complexidade traz consequências. Decodificar a linguagem densa de apólices pode ser uma grande dificuldade tanto para os segurados quanto para os profissionais de seguros. A incerteza coloca todos em risco. Os avaliadores de seguros não conseguem tomar decisões de sinistros confiantes e consistentes, os agentes perdem horas relendo apólices longas apenas para responder a perguntas básicas, e os clientes ficam cada vez mais frustrados com seus provedores.
O Claims Connection Group (CCG), provedor de um programa de reparo gerenciado e IBM Business Partner, buscou trazer clareza de volta ao processo de sinistros.
O CCG colaborou com a IBM para criar o LEXXARI, uma plataforma inteligente de interpretação de apólices que lê, resume e interpreta documentos de apólices densos.
O LEXXARI foi codesenvolvido em apenas 14 semanas. Ao combinar suas áreas de conhecimento especializado exclusivas, a IBM e o CCG foram capazes de projetar fluxos de trabalho que refletem como as seguradoras, agentes e segurados interagem com os dados das apólices.
O IBM watsonx foi treinado em apólices de seguros do mundo real, e os agentes de IA do IBM watsonx Orchestrate foram integrados à plataforma para fornecer aos usuários orientações praticáveis passo a passo.
O resultado foi uma plataforma perfeita, orientada por IA, que transforma horas de avaliações manuais em insights imediatos.
O LEXXARI acelera as avaliações de apólices em 70%, reduzindo o tempo de avaliação manual de horas para apenas alguns minutos. Os segurados e os profissionais de seguros agora recebem informações consistentes e precisas, melhorando a comunicação e a confiança durante o processo de sinistros. Uma compreensão mais clara sobre a cobertura levou a uma redução de 40% no número de sinistros não pagos e 60% menos chamadas pós-tempestades.
No futuro, o CCG planeja expandir o LEXXARI para outros setores, incluindo automotivo, jurídico, governo e educação, trazendo clareza onde quer que uma documentação densa afete a tomada de decisão crítica.
O CCG é um provedor de programa de reparos gerenciados dedicado a simplificar e otimizar o processo de sinistros para segurados, fornecedores, agentes, corretores e seguradoras. A CCG Software Solutions, uma divisão do CCG, moderniza o ecossistema de seguros imobiliários com seu principal produto, o LEXXARI.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.