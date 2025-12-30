Les Mills e a IBM impulsionam a eficiência e a automação por meio da transformação do ERP
A Les Mills é uma empresa global de fitness que oferece treinos em grupo respaldados pela ciência, soluções digitais imersivas de fitness e programas com resultados comprovados.
Para apoiar sua rápida expansão global, a empresa buscou modernizar e consolidar sistemas fragmentados. As equipes financeiras utilizavam o Microsoft Dynamics AX 2009 em uma infraestrutura local desatualizada com fluxos de trabalho manuais e baseados em papel. O processamento manual de pagamentos entre vários provedores levava a relatórios inconsistentes, causando atrasos, detalhes perdidos e problemas de reconciliação. Além disso, a cobrança por assinatura e o reconhecimento de receita eram gerenciados fora do sistema, aumentando o risco de erros e auditorias desfavoráveis.
Todas essas ineficiências (e insatisfações) aumentaram à medida que a base de usuários da empresa crescia após as aquisições de franquias. Les Mills viu a necessidade urgente de um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) na nuvem escalável para padronizar as finanças globais, melhorar o gerenciamento de conformidade e impulsionar a eficiência.
Em parceria com a IBM Consulting, a Les Mills embarcou em uma transformação financeira global, substituindo seu sistema Microsoft Dynamics AX 2009 existente pela mais nova solução Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, padronizando processos e permitindo escalabilidade em várias regiões geográficas.
Com base nisso, a Les Mills automatizou a contabilidade de provisão para a IFRS 15 de fim de mês por meio da integração perfeita do faturamento de assinatura do Les Mills Plus (LM+), melhorando a gestão da conformidade e a precisão. Além disso, a empresa automatizou as conciliações bancárias por meio de integrações com o banco HSBC e o banco ASB, acelerando os fechamentos de fim de mês e reduzindo o esforço manual.
Continuando sua jornada de inovação, a empresa introduziu métodos de conciliação modernos e o Microsoft Copilot para fornecer insights orientados por IA e produtividade aprimorada. Melhorias contínuas, como integração de pagamento de vendas na web e automação de taxas de atraso, fortaleceram ainda mais seu ecossistema financeiro digital.
Como resultado da transformação de seus sistemas financeiros, a Les Mills alcançou fortes resultados operacionais e financeiros.
Apoiada pelo conhecimento especializado e pela abordagem orientada pela automação da IBM, a Les Mills agora opera com maior agilidade, escalabilidade e confiança para impulsionar a inovação e o crescimento contínuos.
A Les Mills é uma empresa global de fitness que tem parceria com mais de 20.000 academias em todo o mundo. Ela oferece treinos em grupo com respaldo científico, soluções digitais imersivas de fitness e programas icônicos como BOdyPUMP e BOdyCOMBAT. Com a missão de criar um planeta mais em forma, a Les Mills combina música, movimento e tecnologia para inspirar milhões em todo o mundo.
A IBM Consulting capacita empresas com estratégias de dados e análise de dados orientada por IA, bem como serviços de terceirização financeira e contábil. Com arquiteturas de dados modernas e processos e relatórios automatizados de aquisição para pagamento, a IBM Consulting oferece insights confiáveis, eficiência, gerenciamento de conformidade e inovação escalável em todas as operações.
