A Les Mills é uma empresa global de fitness que oferece treinos em grupo respaldados pela ciência, soluções digitais imersivas de fitness e programas com resultados comprovados.

Para apoiar sua rápida expansão global, a empresa buscou modernizar e consolidar sistemas fragmentados. As equipes financeiras utilizavam o Microsoft Dynamics AX 2009 em uma infraestrutura local desatualizada com fluxos de trabalho manuais e baseados em papel. O processamento manual de pagamentos entre vários provedores levava a relatórios inconsistentes, causando atrasos, detalhes perdidos e problemas de reconciliação. Além disso, a cobrança por assinatura e o reconhecimento de receita eram gerenciados fora do sistema, aumentando o risco de erros e auditorias desfavoráveis.

Todas essas ineficiências (e insatisfações) aumentaram à medida que a base de usuários da empresa crescia após as aquisições de franquias. Les Mills viu a necessidade urgente de um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) na nuvem escalável para padronizar as finanças globais, melhorar o gerenciamento de conformidade e impulsionar a eficiência.