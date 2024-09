A equipe de TechOps do Leaf Group é responsável por construir e manter plataformas de infraestrutura de suporte dentro da empresa, com o objetivo final de permitir que as equipes de Desenvolvedores e Produtos se concentrem inteiramente na construção das melhores experiências de leitor possíveis para suas marcas.

“Nosso negócio está crescendo e precisávamos garantir que a capacidade de nossos ambientes e processos pudesse ser aumentada automaticamente para permitir essa expansão”, afirma Marcus Sengol, Vice-presidente Sênior (SVP) de Operações Técnicas do Leaf Group.

“Tínhamos uma infraestrutura legada instalada, e automatizávamos sempre que possível por meio do gerenciamento de configuração”, acrescenta Sengol. “Mas descobrimos que ainda havia muitas etapas manuais quando uma implantação acontecia, exigindo que alguém do DevOps sincronizasse com os desenvolvedores para garantir que tudo fosse implementado sem problemas.”