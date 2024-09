Quando uma rede líder de restaurantes casuais quis direcionar promoções de grande valor para seus clientes habituais para o almoço e o jantar, impulsionar a reconsideração da marca através da máxima visibilidade e falar com os clientes certos, no lugar certo, na hora certa, recorreu ao IBM® Watson Advertising para alcançar consumidores relevantes

Aproveitando os premiados fundos da marca e localizadores criativos personalizados de loja do IBM® Watson Advertising nas propriedades digitais do The Weather Channel, o IBM® Watson Advertising promoveu as novas ofertas especiais de menu da marca durante os principais horários de refeição

Os clientes atuais e potenciais foram efetivamente segmentados por meio da oferta de localização de 1ª parte do IBM® Watson Advertising, a segmentação por localização, e a campanha também incluiu um estudo de atribuição para medir as visitas na loja.