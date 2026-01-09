LDS Łazewski Depo & Partners se une à nFlo para dar suporte a advogados de patentes com a tecnologia IBM watsonx.
As empresas de patentes do setor de propriedade intelectual enfrentam uma pressão crescente para fornecer uma robusta proteção de propriedade intelectual com orçamentos mais enxutos, já que a inflação e a incerteza econômica reduzem o financiamento de P&D. A LDS Łazewski Depo & Partners, uma empresa líder em patentes com sede em Varsóvia, com mais de 40 profissionais de propriedade intelectual, incluindo advogados, agentes de patentes e especialistas em marcas registradas, enfrentou desafios semelhantes.
As buscas manuais de patentes consumiam muito tempo, apresentando o risco de perder publicações críticas e gerar potenciais responsabilidades legais. A elaboração do requerimentos também era trabalhosa e propensa a erros humanos, aumentando a chance de erros negligenciados que poderiam levar à rejeição de pedidos.
Para enfrentar esses desafios, a LDS buscou maneiras de aperfeiçoar os processos de trabalho para atender melhor seus clientes.
Em parceria com a IBM e a nFlo – uma parceira Silver da IBM – a LDS adotou a IA para acelerar e simplificar o processo de proteção da propriedade intelectual. Usando o estúdio IBM watsonx.ai , a nFlo desenvolveu o PatentPro AI para ajudar as empresas de patentes a reduzir tarefas manuais trabalhosas durante projetos de propriedade intelectual. A adoção dessa solução permitiu que a LDS acelerasse os principais estágios de seu fluxo de trabalho, como pesquisas de patentes.
Agora, em vez de gastar inúmeras horas pesquisando e avaliando manualmente bancos de dados, os advogados podem descrever invenções em linguagem natural e deixar que o PatentPro AI utilize a integração com API para apresentar patentes relevantes, incluindo pontuações de confiança.
Como o PatentPro AI foi criado para setores que lidam rotineiramente com informações sensíveis, a LDS também conseguiu garantir que sua solução incorporasse fortes recursos de segurança da informação dos clientes e gestão de dados.
O PatentPro AI teve um impacto positivo na LDS quase de imediato, ajudando a economizar tempo nas buscas e melhorando a confiança nos resultados. Livres de tarefas manuais, os advogados agora podem se concentrar em trabalhos de maior valor, como consultoria estratégica e avaliações técnicas. Com base no sucesso das pesquisas de patentes, a LDS planeja testar o PatentPro AI para elaboração, permitindo que as equipes insiram versões mais curtas de seus argumentos, que a solução pode então expandir para rascunhos completos de pedidos de patente para revisão. Com o aumento da adoção do PatentPro AI, a LDS espera lidar com mais projetos anualmente, mantendo e superando o nível excepcional de qualidade de serviço que a empresa prioriza.
Fundada em 1995, a LDS Łazewski Depo & Partners oferece aos clientes de toda a Polônia expertise de alta qualidade em propriedade intelectual. Sediada em Varsóvia, a equipe com mais de 40 profissionais e pessoal de apoio inclui advogados, agentes de patentes e especialistas em marcas registradas.
Com sede em Varsóvia, na Polônia, a nFlo é uma empresa especializada em soluções abrangentes de infraestrutura de TI, cibersegurança e IA. A nFlo oferece serviços de consultoria, implementação, manutenção e auditoria de alta qualidade, trabalhando para garantir a confiabilidade, a eficiência e a segurança dos sistemas de TI de seus clientes.
