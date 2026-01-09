Reforçando a proteção da propriedade intelectual com IA

LDS Łazewski Depo & Partners se une à nFlo para dar suporte a advogados de patentes com a tecnologia IBM watsonx.

Necessidade de eficiência aprimorada

As empresas de patentes do setor de propriedade intelectual enfrentam uma pressão crescente para fornecer uma robusta proteção de propriedade intelectual com orçamentos mais enxutos, já que a inflação e a incerteza econômica reduzem o financiamento de P&D. A LDS Łazewski Depo & Partners, uma empresa líder em patentes com sede em Varsóvia, com mais de 40 profissionais de propriedade intelectual, incluindo advogados, agentes de patentes e especialistas em marcas registradas, enfrentou desafios semelhantes.

As buscas manuais de patentes consumiam muito tempo, apresentando o risco de perder publicações críticas e gerar potenciais responsabilidades legais. A elaboração do requerimentos também era trabalhosa e propensa a erros humanos, aumentando a chance de erros negligenciados que poderiam levar à rejeição de pedidos.

Para enfrentar esses desafios, a LDS buscou maneiras de aperfeiçoar os processos de trabalho para atender melhor seus clientes.
A nFlo criou a solução usando o avançado estúdio de desenvolvimento IBM watsonx.ai. Isso nos permite aplicar a inteligência dos mais recentes modelos de IA generativa a tarefas que antes teriam sido extremamente difíceis de automatizar.
Marek Łazewski European Patent Attorney LDS Łazewski Depo & Partners
Adotando a IA para aumentar a eficiência

Em parceria com a IBM e a nFlo – uma parceira Silver da IBM – a LDS adotou a IA para acelerar e simplificar o processo de proteção da propriedade intelectual. Usando o estúdio IBM watsonx.ai , a nFlo desenvolveu o PatentPro AI para ajudar as empresas de patentes a reduzir tarefas manuais trabalhosas durante projetos de propriedade intelectual. A adoção dessa solução permitiu que a LDS acelerasse os principais estágios de seu fluxo de trabalho, como pesquisas de patentes.

Agora, em vez de gastar inúmeras horas pesquisando e avaliando manualmente bancos de dados, os advogados podem descrever invenções em linguagem natural e deixar que o PatentPro AI utilize a integração com API para apresentar patentes relevantes, incluindo pontuações de confiança.

Como o PatentPro AI foi criado para setores que lidam rotineiramente com informações sensíveis, a LDS também conseguiu garantir que sua solução incorporasse fortes recursos de segurança da informação dos clientes e gestão de dados.
Simplificação de processos. Superação de expectativas.

O PatentPro AI teve um impacto positivo na LDS quase de imediato, ajudando a economizar tempo nas buscas e melhorando a confiança nos resultados. Livres de tarefas manuais, os advogados agora podem se concentrar em trabalhos de maior valor, como consultoria estratégica e avaliações técnicas. Com base no sucesso das pesquisas de patentes, a LDS planeja testar o PatentPro AI para elaboração, permitindo que as equipes insiram versões mais curtas de seus argumentos, que a solução pode então expandir para rascunhos completos de pedidos de patente para revisão. Com o aumento da adoção do PatentPro AI, a LDS espera lidar com mais projetos anualmente, mantendo e superando o nível excepcional de qualidade de serviço que a empresa prioriza.
Sobre a LDS Łazewski Depo & Partners

Fundada em 1995, a LDS Łazewski Depo & Partners oferece aos clientes de toda a Polônia expertise de alta qualidade em propriedade intelectual. Sediada em Varsóvia, a equipe com mais de 40 profissionais e pessoal de apoio inclui advogados, agentes de patentes e especialistas em marcas registradas.
Sobre a nFlo

Com sede em Varsóvia, na Polônia, a nFlo é uma empresa especializada em soluções abrangentes de infraestrutura de TI, cibersegurança e IA. A nFlo oferece serviços de consultoria, implementação, manutenção e auditoria de alta qualidade, trabalhando para garantir a confiabilidade, a eficiência e a segurança dos sistemas de TI de seus clientes.

