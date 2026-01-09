Em parceria com a IBM e a nFlo – uma parceira Silver da IBM – a LDS adotou a IA para acelerar e simplificar o processo de proteção da propriedade intelectual. Usando o estúdio IBM watsonx.ai , a nFlo desenvolveu o PatentPro AI para ajudar as empresas de patentes a reduzir tarefas manuais trabalhosas durante projetos de propriedade intelectual. A adoção dessa solução permitiu que a LDS acelerasse os principais estágios de seu fluxo de trabalho, como pesquisas de patentes.

Agora, em vez de gastar inúmeras horas pesquisando e avaliando manualmente bancos de dados, os advogados podem descrever invenções em linguagem natural e deixar que o PatentPro AI utilize a integração com API para apresentar patentes relevantes, incluindo pontuações de confiança.

Como o PatentPro AI foi criado para setores que lidam rotineiramente com informações sensíveis, a LDS também conseguiu garantir que sua solução incorporasse fortes recursos de segurança da informação dos clientes e gestão de dados.