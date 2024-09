Em toda a empresa, os gerentes adotaram as novas ferramentas de funções analíticas de planejamento. “Construímos uma interface transparente e fácil de entender e recebemos feedback muito positivo”, comenta Ivert.

Zielfelt acrescenta que a coleta de informações do usuário durante as fases de projeto e desenvolvimento da solução ajuda a garantir a satisfação do usuário. “É muito mais fácil ter a aprovação à medida que você constrói um sistema do que quando você o lança”, explica ele. “Assim, envolvemos as pessoas nesses projetos e ganhamos a aprovação delas durante todo o processo.”

Com novas ferramentas e processos, os gerentes podem gerar previsões orçamentárias mais detalhadas e precisas mais rápido do que nunca. Como resultado, a Länsförsäkringar AB aumentou a frequência de seus ciclos de planejamento de duas para 10 vezes ao ano, ajudando a viabilizar decisões mais bem informadas nos níveis de grupo e de negócios. Em última análise, ela pode impulsionar previsões de longo prazo de qualidade, manter uma estrutura de custos mais competitiva e redirecionar os recursos para o desenvolvimento de novos produtos para clientes Länsförsäkringar.

Os líderes da Länsförsäkringar AB antecipam colher benefícios potenciais adicionais estabelecendo conexões mais estreitas em suas implementações IBM. “É uma grande vantagem estar no mesmo conjunto de ferramentas”, diz Zielfelt.