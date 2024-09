"A Krozak Information Technologies fornece soluções de TI de qualidade, incluindo soluções tecnológicas e gerenciais avançadas. Ele tem sido fundamental para impulsionar a transformação digital de organizações em Maryland, incluindo várias agências governamentais. Estamos em uma missão para ajudar nossos clientes a automatizar seus processos de dados e análises para aproveitar sua riqueza de dados para obter insights acionáveis.

Trabalhando com a IBM, estamos animados em levar o watsonx.data para nossos clientes e permitir o acesso a todos os dados deles em qualquer ambiente — sejam estruturados ou não estruturados — vemos o valor do watsonx.data em reunir essas informações para expandir a IA e capturar padrões e discrepâncias para otimizar os serviços de suporte aos clientes.

Além disso, vemos o valor dos recursos de governança do watsonx.data e como ele pode ajudar a garantir a mais alta qualidade de dados para nossos clientes governamentais, que precisam de um nível extra de segurança.

Com anos de experiência na criação de estratégias de TI personalizadas na Krozak, entendemos que os dados podem estar em diferentes ambientes, sistemas e tecnologias. Uma consideração importante ao ajudar nossos clientes governamentais a se transformarem digitalmente é garantir que eles possam colaborar e interoperar facilmente com outras entidades governamentais — isso requer abertura na infraestrutura de TI. Agora, com o watsonx.data, podemos trazer padrões abertos para ajudar a oferecer suporte a vários ambientes de dados, análise de dados e nuvem. Eles podem otimizar seus próprios insights acionáveis, e agora nossos clientes podem trabalhar com outras entidades nas decisões necessárias em tempo real."





Joseph Krozak

Vice-presidente e diretor de tecnologia

Krozak Information Technologies