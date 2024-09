A Kosei Securities Co., Ltd., fundada em 1961 por Goro Tatsumi como uma empresa de valores mobiliários geral independente no mercado financeiro, tem participado ativamente do manuseio de uma ampla gama de produtos financeiros e transações de derivativos. Com o objetivo de melhorar a eficiência e otimizar o negócio de valores mobiliários, a empresa desenvolveu e tem usado o KICS, um sistema de negócios central, por muitos anos, acumulando seu know-how.

O lançamento do serviço em nuvem baseado na IBM Cloud, KICS Cloud, foi projetado para fornecer um sistema confiável e escalável para empresas de valores mobiliários. Com a ajuda da MONO-X, a competitividade do serviço KICS foi grandemente aprimorada com APIs e a migração para a nuvem usando a tecnologia IBM Power Virtual Server.

O KICS Cloud é um sistema tudo-em-um que cobre todas as funções de negócios de valores mobiliários, desde o front office até o back office. O sistema é flexível e personalizável, permitindo a entrega de serviços sob medida para atender às necessidades dos clientes. Também é caracterizado por seu suporte a quase todos os produtos financeiros, incluindo ações nacionais e estrangeiras, negociação de futuros e opções de ações, e fundos de investimento. Com a IBM Cloud, as empresas podem construir infraestrutura mais rapidamente, reduzir custos iniciais e ganhar flexibilidade operacional – tudo isso enquanto ajudam os clientes a resolver seus desafios de negócios.