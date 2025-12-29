A integração liderada pelo IBM Expert Labs proporcionou um impacto mensurável em todo o ecossistema digital do KIB, permitindo um tempo de lançamento no mercado 40% mais rápido para serviços digitais e acesso mais rápido a novas funcionalidades para os clientes. Além disso, a integração suportou um aumento de quatro vezes na taxa de transferência de transações, lidando com atividades de alto volume de clientes com facilidade.

Em todo o KIB, as equipes internas foram capacitadas para gerenciar e operar o middleware de forma independente, garantindo sustentabilidade a longo prazo e a propriedade do cenário de integração. A plataforma de integração também ajudou a alcançar uma redução de 60% na latência, proporcionando interações digitais mais rápidas e tranquilas.

Essa transformação posicionou o KIB para acelerar os lançamentos de produtos digitais, simplificar a integração de parceiros e manter a conformidade com as normas regulatórias em evolução. Com uma arquitetura de integração moderna e ágil, o KIB agora está preparado para inovar com mais rapidez, escalar com eficiência e oferecer experiências aprimoradas aos clientes em seus canais digitais.