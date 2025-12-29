O KIB faz parceria com a IBM para modernizar seu cenário de integração, acelerando o crescimento digital e a inovação.
O KIB enfrentava desafios crescentes com seu middleware legado, o que dificultou a jornada de transformação digital do banco. A solução de integração desatualizada criava conexões complexas ponto a ponto, falta de flexibilidade e resultava em altos custos de manutenção devido a intervenções manuais e programação personalizada.
Essas limitações retardaram o prazo de lançamento no mercado, restringiram o processamento em tempo real e afetaram a escalabilidade, o desempenho e a experiência do cliente.
para serviços digitais, permitindo acesso mais rápido a novas funcionalidades para os clientes
apoiando atividades de cliente de alto volume com facilidade
proporcionando interações digitais mais rápidas e tranquilas
O KIB, em estreita colaboração com o IBM Expert Labs, iniciou uma transformação estratégica focada na criação de uma arquitetura moderna de integração de ponta a ponta com a solução IBM webMethods Hybrid Integration. Esse esforço conjunto estabeleceu a base para um ambiente de middleware nativo da nuvem, escalável e rico em segurança, que se alinhou à estratégia de crescimento digital do KIB.
O IBM Expert Labs ajudou a projetar e implementar uma plataforma de integração de nível empresarial, fornecendo 300 APIs reutilizáveis e criando um framework de open banking que permitiu a colaboração perfeita com fintechs, instituições financeiras não bancárias (IFNBs) e provedores de serviços terceirizados. A solução substituiu sistemas legados por implementações conteinerizadas, monitoramento centralizado e gerenciamento otimizado de recursos, reduzindo drasticamente o esforço manual e a complexidade da integração.
A integração liderada pelo IBM Expert Labs proporcionou um impacto mensurável em todo o ecossistema digital do KIB, permitindo um tempo de lançamento no mercado 40% mais rápido para serviços digitais e acesso mais rápido a novas funcionalidades para os clientes. Além disso, a integração suportou um aumento de quatro vezes na taxa de transferência de transações, lidando com atividades de alto volume de clientes com facilidade.
Em todo o KIB, as equipes internas foram capacitadas para gerenciar e operar o middleware de forma independente, garantindo sustentabilidade a longo prazo e a propriedade do cenário de integração. A plataforma de integração também ajudou a alcançar uma redução de 60% na latência, proporcionando interações digitais mais rápidas e tranquilas.
Essa transformação posicionou o KIB para acelerar os lançamentos de produtos digitais, simplificar a integração de parceiros e manter a conformidade com as normas regulatórias em evolução. Com uma arquitetura de integração moderna e ágil, o KIB agora está preparado para inovar com mais rapidez, escalar com eficiência e oferecer experiências aprimoradas aos clientes em seus canais digitais.
O Kuwait International Bank (KIB) é uma instituição financeira líder que oferece soluções bancárias inovadoras nos setores de varejo, corporativo e de investimentos. Comprometido com a transformação digital e serviços centrados no cliente, o KIB desempenha um papel fundamental no avanço do ecossistema financeiro do Kuwait por meio do gerenciamento de tecnologia e conformidade.
