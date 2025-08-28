Sobre a JBCC

A JBCC já ajudou mais de 600 empresas clientes a migrar para a nuvem com seu serviço EcoOne, oferecendo suporte completo, desde a arquitetura em nuvem até as operações e além.

No entanto, após migrar para a nuvem e começar a usar serviços de nuvem pública, um número cada vez maior de clientes passou a ter problemas com faturas de serviços em nuvem mais altas do que o esperado.

Havia vários motivos para isso, incluindo mais recursos do que o necessário sendo alocados para servidores e aplicações, aumento de arquivos de log e de backup, e recursos temporariamente alocados permanecendo mesmo após o fim do uso da nuvem. Um fator preocupante era a dificuldade de compreender essas situações no momento em que ocorriam. A desvalorização do iene japonês frente ao dólar americano também foi outro fator importante.

Para resolver essas preocupações dos clientes, a JBCC tem fornecido relatórios de avaliação do status operacional para ambientes de multinuvem, ajudando a otimizar a utilização da nuvem.

Embora relatórios compatíveis com ambientes de multinuvem fossem emitidos pelos serviços existentes do EcoOne, os relatórios de recomendações eram emitidos separadamente por cada nuvem, e os resultados dependiam dos critérios e da precisão de cada serviço de nuvem. Além disso, a necessidade de verificação por um SE especializado ao efetuar alterações de configuração também se tornou um desafio.