Sobre a JBCC

O IBM Cloudability otimiza os custos e as operações em nuvem
A JBCC já ajudou mais de 600 empresas clientes a migrar para a nuvem com seu serviço EcoOne, oferecendo suporte completo, desde a arquitetura em nuvem até as operações e além.
No entanto, após migrar para a nuvem e começar a usar serviços de nuvem pública, um número cada vez maior de clientes passou a ter problemas com faturas de serviços em nuvem mais altas do que o esperado.
Havia vários motivos para isso, incluindo mais recursos do que o necessário sendo alocados para servidores e aplicações, aumento de arquivos de log e de backup, e recursos temporariamente alocados permanecendo mesmo após o fim do uso da nuvem. Um fator preocupante era a dificuldade de compreender essas situações no momento em que ocorriam. A desvalorização do iene japonês frente ao dólar americano também foi outro fator importante.
Para resolver essas preocupações dos clientes, a JBCC tem fornecido relatórios de avaliação do status operacional para ambientes de multinuvem, ajudando a otimizar a utilização da nuvem.
Embora relatórios compatíveis com ambientes de multinuvem fossem emitidos pelos serviços existentes do EcoOne, os relatórios de recomendações eram emitidos separadamente por cada nuvem, e os resultados dependiam dos critérios e da precisão de cada serviço de nuvem. Além disso, a necessidade de verificação por um SE especializado ao efetuar alterações de configuração também se tornou um desafio.
Para resolver esses problemas, a JBCC aproveitou o IBM Cloudability.
O IBM Cloudability captura dados de faturamento dos principais provedores de nuvem, normaliza e estrutura esses dados e visualiza todos os custos em uma única tela. Com isso, mesmo no modelo variável de despesas da nuvem pública, é possível comparar o status de uso e o custo de cada divisão de negócios dentro de uma empresa sob diversos ângulos, analisá-los a partir de uma perspectiva contábil e identificar quaisquer anomalias financeiras.
O IBM Cloudability inclui funcionalidades do IBM Turbonomic que fornecem tomada de decisão operacional automatizada e ações que facilitam a otimização de recursos em nuvem impulsionada por IA. Com esses recursos, ele reduz a carga operacional enquanto garante continuamente o desempenho e a otimização de custos, possibilitando investimentos em nuvem mais inteligentes.
O que a JBCC conseguiu fazer com o IBM Cloudability:
A combinação da cobrança flexível de pagamento conforme o uso do IBM Cloudability com um ESA (Embedded Solution Agreement) tornou possível que as pequenas e médias empresas comecem gradualmente, com uma noção de custo e escopo que se adapta ao seu porte. A oferta de serviços gerenciados também levou a uma melhoria no que diz respeito à escassez de pessoal de operação de TI enfrentada por pequenas e médias empresas japonesas.
Além disso, os recursos de GPU (unidade de processamento gráfico), que estão em demanda cada vez maior em todo o mundo, são conhecidos por serem valiosos e também caros.
Otimizar recursos e custos relacionados a instâncias de GPU pode ser altamente eficaz, incluindo a redução do consumo de energia e das emissões de gases de efeito estufa.
A JBCC Corporation é uma empresa de serviços de TI que atua em todas as etapas, desde o design de sistemas até a infraestrutura e operações, com foco em serviços em nuvem. A empresa se concentra no desenvolvimento de sistemas de altíssima velocidade. Combinando serviços de segurança e IA, ela resolve os problemas de sistemas dos clientes com capacidade tecnológica e agilidade.
O Cloudability ajuda a otimizar recursos em nuvem para melhorar custo, desempenho e qualidade.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo IBM, IBM Consulting, IBM Datacap, IBM Db2 e IBM Watson são marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em várias jurisdições no mundo todo. Este documento contém as informações mais atualizadas na data da publicação inicial e está sujeito a alterações pela IBM sem aviso prévio. Nem todas as ofertas estão disponíveis em todos os países onde a IBM atua.
Todos os exemplos de clientes citados ou descritos são apresentados como ilustrações da maneira como alguns clientes usaram os produtos da IBM e os resultados que podem ter alcançado. Os custos ambientais reais e as características de desempenho variarão dependendo das configurações e condições individuais dos clientes.