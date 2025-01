Para enriquecer a base de conhecimento, a equipe começou a explorar um corpus de e-mails já recebidos. O tema da ação social (apoio a clientes em situações difíceis, como doença grave, deficiência ou superendividamento) foi escolhido como prioridade, pois representa um grande número de consultas e possui ampla documentação on-line. O IBM Cloud Expert Labs treinou as equipes do IRCEM no uso do watsonx Assistant. "A interface fornecida pelo IBM Cloud facilita muito o uso do watsonx Assistant, permitindo configurá-lo, testá-lo e verificar se está funcionando corretamente. Podemos identificar rapidamente como ele interpreta as mensagens dos usuários, corrigi-las, se necessário, e melhorar o entendimento por meio do aprendizado de máquina. Tudo isso torna o uso da IA muito acessível, o que é uma grande vantagem, pois nos permite focar na nossa aplicação em vez de configurar os serviços," afirma Alexis Flouw, engenheiro de software e desenvolvimento.

Durante a fase de aceitação, especialistas de negócios e de relações com clientes foram envolvidos para testar o chatbot. Depois, uma vez que a compreensão da IA foi considerada suficiente, o fluxograma foi movido para produção para o lançamento público. "As ferramentas de feedback baseadas em nuvem da IBM nos permitiram acompanhar imediatamente a adoção do chatbot e identificar quaisquer problemas de compreensão. Treinamos pessoas para corrigir o processo de aprendizado, e isso foi feito ao longo do tempo," explica Ludovic Decarpigny. Após dominar o primeiro tema, o IRCEM ampliou o conhecimento do chatbot para outras áreas, como aposentadoria e seguros previdenciários. Durante esse período de desenvolvimento, e graças à transferência bem-sucedida de conhecimento, o IRCEM trabalhou de forma autônoma, solicitando suporte da IBM apenas ocasionalmente.