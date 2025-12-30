Liberando a inovação de IA em toda a empresa com o o Infosys Topaz e o watsonx.governance, ajudando a garantir confiança, conformidade e velocidade em escala
A Infosys está comprometida em moldar um ecossistema de IA que cresça de forma responsável e ofereça valor mensurável. Com a IA se tornando central tanto para as operações corporativas quanto para as ofertas dos clientes, a Infosys viu uma oportunidade estratégica para fortalecer a governança e dar um upgrade em sua agenda de inovação.
Para apoiar essa visão, a Infosys estava procurando unificar a colaboração interfuncional, simplificar a supervisão em um portfólio de casos de uso diversificado e em expansão e incorporar um gerenciamento de riscos mais inteligente. À medida que a adoção se acelerou, cresceu a necessidade de processos escaláveis que pudessem oferecer visibilidade de conformidade em tempo real, oferecer suporte a avaliações consistentes e simplificar o gerenciamento do ciclo de vida da IA em toda a empresa.
Para concretizar sua visão de IA responsável em escala, a Infosys implementou um sistema de gerenciamento de IA (AIMS), com tecnologia Infosys Topaz e construído com o toolkit do IBM watsonx.governance . A Infosys foi uma das primeiras empresas de serviços de TI a ser reconhecida globalmente pelo alinhamento com a ISO 42001. A AIMS realiza avaliações, aprova e gerencia modelos de IA de acordo com a norma ISO 42001 para o desenvolvimento e uso ético de sistemas de IA, reunindo fluxod de trabalho automatizados, avaliações de risco dinâmicas e supervisão centralizada em casos de uso de IA internos, voltados para clientes e de terceiros. Ela se integra sem dificuldades aos sistemas internos da Infosys, possibilitando a segregação dos casos de uso por grupo de stakeholderd e incorporando a governança no início do ciclo de vida de desenvolvimento por meio das aprovações do AI Review Board (AIRB). A categorização de risco é automatizada de acordo com a norma ISO 42001 e a Lei de IA da UE, com questionários de conformidade pré-preenchidos que simplificam as avaliações.
Com seu AIMS, impulsionado pela IA responsável do Infosys Topaz e o watsonx.governance, A Infosys redefiniu como a IA é governada em escala, combinando automação, agilidade e rigor regulatório em um único framework para toda a empresa. O resultado é um modelo de governança de alto desempenho que permite a inovação com confiança e, ao mesmo tempo, atende às demandas de um cenário de IA em rápida evolução.
Os principais resultados para os negócios:
Ao institucionalizar seu AIMS, a Infosys estabeleceu um novo padrão empresarial para governança de IA (escalável, transparente e construída para o futuro da IA responsável) para maximizar o ROI de suas iniciativas de IA. Com essa base robusta, a Infosys e a IBM estão trazendo esse modelo de governança comprovado para o mercado, ajudando os clientes a implementar IA responsável em escala por meio da experiência de entrega da Infosys Topaz e com o apoio do watsonx.governance.
A Infosys é líder global em consultoria e serviços digitais de última geração, possibilitando que clientes em 59 países naveguem por sua transformação digital. Com mais de quatro décadas de experiência na gestão de sistemas e operações de empresas globais, a Infosys orienta habilmente os clientes enquanto navegam em sua transformação digital impulsionada por nuvem e IA. Com o Infosys Topaz, uma oferta com prioridade de IA para acelerar o valor comercial de empresas globais usando IA generativa, a Infosys ajuda a ampliar o potencial de humanos, empresas e comunidades para criar valor a partir de inovações sem precedentes, eficiências difundidas e ecossistemas conectados. Ele traz a vantagem de mais de 12.000 ativos de IA, mais de 150 modelos de IA pré-treinados, mais de 10 plataformas de IA supervisionadas por especialistas em prioridade de IA e estrategistas de dados, e uma abordagem "responsável por design" que é incomparável com ética, confiança, privacidade, segurança e conformidade regulatória. Acesse www.infosystopaz.com para saber mais.
Descubra como o Infosys Topaz e o IBM watsonx.governance podem ajudar sua organização a acelerar fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis e saiba como começar com uma demonstração em tempo real.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM e watsonx.governance são marcas comerciais ou marcas registradas da IBM Corp. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível fornecer resultados gerais esperados.