IA em escala: Infosys construindo para o futuro com a IBM

Liberando a inovação de IA em toda a empresa com o o Infosys Topaz e o watsonx.governance, ajudando a garantir confiança, conformidade e velocidade em escala

Estabelecendo a base para uma governança de IA escalável e confiável

A Infosys está comprometida em moldar um ecossistema de IA que cresça de forma responsável e ofereça valor mensurável. Com a IA se tornando central tanto para as operações corporativas quanto para as ofertas dos clientes, a Infosys viu uma oportunidade estratégica para fortalecer a governança e dar um upgrade em sua agenda de inovação.

Para apoiar essa visão, a Infosys estava procurando unificar a colaboração interfuncional, simplificar a supervisão em um portfólio de casos de uso diversificado e em expansão e incorporar um gerenciamento de riscos mais inteligente. À medida que a adoção se acelerou, cresceu a necessidade de processos escaláveis que pudessem oferecer visibilidade de conformidade em tempo real, oferecer suporte a avaliações consistentes e simplificar o gerenciamento do ciclo de vida da IA em toda a empresa.
150% melhoria na eficiência operacional Zero downtime nas operações de governança Mais de 2700 Casos de uso de IA governados em escala
Nosso investimento em um framework centralizado de governança de IA vai além de gerenciar riscos: trata-se de moldar o futuro da IA responsável em escala para as empresas. Com o Infosys Topaz Responsible AI Suite e o watsonx.governance, a governança de IA é um facilitador estratégico que nos ajuda a extrair e maximizar o ROI de nossas iniciativas de IA.
Balakrishna D.R. Vice-presidente Executivo, Chefe de Serviços Globais, IA e Verticais do Setor Infosys
Estabelecendo um framework pronto para o futuro para IA responsável

Para concretizar sua visão de IA responsável em escala, a Infosys implementou um sistema de gerenciamento de IA (AIMS), com tecnologia Infosys Topaz e construído com o toolkit do IBM watsonx.governance . A Infosys foi uma das primeiras empresas de serviços de TI a ser reconhecida globalmente pelo alinhamento com a ISO 42001. A AIMS realiza avaliações, aprova e gerencia modelos de IA de acordo com a norma ISO 42001 para o desenvolvimento e uso ético de sistemas de IA, reunindo fluxod de trabalho automatizados, avaliações de risco dinâmicas e supervisão centralizada em casos de uso de IA internos, voltados para clientes e de terceiros. Ela se integra sem dificuldades aos sistemas internos da Infosys, possibilitando a segregação dos casos de uso por grupo de stakeholderd e incorporando a governança no início do ciclo de vida de desenvolvimento por meio das aprovações do AI Review Board (AIRB). A categorização de risco é automatizada de acordo com a norma ISO 42001 e a Lei de IA da UE, com questionários de conformidade pré-preenchidos que simplificam as avaliações.
Nossa parceria com a Infosys é um forte exemplo de como as organizações podem liberar todo o potencial da IA responsável. Ao combinar a profunda experiência do setor da Infosys com as principais tecnologias de IA e governança da IBM, estabelecemos um modelo que não apenas apoia a conformidade, mas também estabelece as bases para a inovação escalável e confiável, permitindo que a Infosys ofereça um valor ainda maior aos seus clientes.
Gaurav Sharma Vice-presidente, Parceiros de Serviços da IBM IBM
Governança de IA escalável, em conformidade e eficiente

Com seu AIMS, impulsionado pela IA responsável do Infosys Topaz e o watsonx.governance, A Infosys redefiniu como a IA é governada em escala, combinando automação, agilidade e rigor regulatório em um único framework para toda a empresa. O resultado é um modelo de governança de alto desempenho que permite a inovação com confiança e, ao mesmo tempo, atende às demandas de um cenário de IA em rápida evolução.

Os principais resultados para os negócios:

  • Governança sem dificuldades em escala, com um número cada vez maior de casos de uso de IA processados em diferentes funções e geografias
  • Aumento de 150% na eficiência operacional, acelerando a velocidade dos projetos de IA sem comprometer a supervisão
  • Processamento direto para ferramentas de IA de baixo risco e listadas de permissões, reduzindo a intervenção manual e acelerando o time to value
  • Operações sempre ativas e sem downtime, ajudando a garantir a conformidade ininterrupta em toda a empresa
  • Alinhamento regulatório de ponta a ponta, atendendo aos requisitos das normas ISO 42001, da Lei de IA da UE e do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) com rigor integrado
  • Visibilidade e controle em tempo real, com dashboards e alertas que monitoram proativamente o comportamento e o risco dos modelos de IA

Ao institucionalizar seu AIMS, a Infosys estabeleceu um novo padrão empresarial para governança de IA (escalável, transparente e construída para o futuro da IA responsável) para maximizar o ROI de suas iniciativas de IA. Com essa base robusta, a Infosys e a IBM estão trazendo esse modelo de governança comprovado para o mercado, ajudando os clientes a implementar IA responsável em escala por meio da experiência de entrega da Infosys Topaz e com o apoio do watsonx.governance.
Nossa parceria de entrada no mercado com a Infosys é uma aliança estratégica projetada para acelerar a adoção da IA responsável em escala. Ao unir nosso profundo conhecimento especializado no setor e nossos recursos diferenciados, estamos possibilitando que os clientes se transformem com confiança com a IA de nível empresarial, impulsionando a inovação, a resiliência e os resultados de negócios mensuráveis.
Soumitra Limaye Diretor, Líder Mundial em Engenharia de Ecossistemas, Engenharia de Clientes IBM
Sobre a Infosys

A Infosys é líder global em consultoria e serviços digitais de última geração, possibilitando que clientes em 59 países naveguem por sua transformação digital. Com mais de quatro décadas de experiência na gestão de sistemas e operações de empresas globais, a Infosys orienta habilmente os clientes enquanto navegam em sua transformação digital impulsionada por nuvem e IA. Com o Infosys Topaz, uma oferta com prioridade de IA para acelerar o valor comercial de empresas globais usando IA generativa, a Infosys ajuda a ampliar o potencial de humanos, empresas e comunidades para criar valor a partir de inovações sem precedentes, eficiências difundidas e ecossistemas conectados. Ele traz a vantagem de mais de 12.000 ativos de IA, mais de 150 modelos de IA pré-treinados, mais de 10 plataformas de IA supervisionadas por especialistas em prioridade de IA e estrategistas de dados, e uma abordagem "responsável por design" que é incomparável com ética, confiança, privacidade, segurança e conformidade regulatória. Acesse www.infosystopaz.com para saber mais.

Simplifique a governança de IA

Descubra como o Infosys Topaz e o IBM watsonx.governance podem ajudar sua organização a acelerar fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis e saiba como começar com uma demonstração em tempo real.

