Com seu AIMS, impulsionado pela IA responsável do Infosys Topaz e o watsonx.governance, A Infosys redefiniu como a IA é governada em escala, combinando automação, agilidade e rigor regulatório em um único framework para toda a empresa. O resultado é um modelo de governança de alto desempenho que permite a inovação com confiança e, ao mesmo tempo, atende às demandas de um cenário de IA em rápida evolução.

Os principais resultados para os negócios:

Governança sem dificuldades em escala, com um número cada vez maior de casos de uso de IA processados em diferentes funções e geografias

Aumento de 150% na eficiência operacional, acelerando a velocidade dos projetos de IA sem comprometer a supervisão

Processamento direto para ferramentas de IA de baixo risco e listadas de permissões, reduzindo a intervenção manual e acelerando o time to value

Operações sempre ativas e sem downtime, ajudando a garantir a conformidade ininterrupta em toda a empresa

Alinhamento regulatório de ponta a ponta, atendendo aos requisitos das normas ISO 42001, da Lei de IA da UE e do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) com rigor integrado

Visibilidade e controle em tempo real, com dashboards e alertas que monitoram proativamente o comportamento e o risco dos modelos de IA

Ao institucionalizar seu AIMS, a Infosys estabeleceu um novo padrão empresarial para governança de IA (escalável, transparente e construída para o futuro da IA responsável) para maximizar o ROI de suas iniciativas de IA. Com essa base robusta, a Infosys e a IBM estão trazendo esse modelo de governança comprovado para o mercado, ajudando os clientes a implementar IA responsável em escala por meio da experiência de entrega da Infosys Topaz e com o apoio do watsonx.governance.