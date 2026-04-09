Transformação da análise de dados de pessoas de RH com agentes de business intelligence generativa

No coração da IBM, o departamento de Recursos Humanos enfrenta um desafio: expandir uma cultura baseada em dados em toda a empresa.

A organização de RH da IBM já havia estabelecido uma base sólida para a análise de dados de pessoas. Os dados foram consolidados em um lakehouse e os dashboards de autoatendimento foram implementados para os usuários autorizados em toda a empresa. Como resultado, a adoção cresceu de forma constante, mais de 20% ao ano, à medida que os funcionários da IBM se sentiam cada vez mais à vontade para usar relatórios de business intelligence (BI) para acessar dados de pessoas.Mas o crescimento trouxe um novo desafio.

À medida que o uso se expandiu para além dos analistas de RH, abrangendo líderes empresariais, gerentes e outros usuários não técnicos, ficou claro que os dashboards por si só não eram suficientes. Esses usuários não viviam imersos em dados de RH todos os dias. Eles nem sempre sabiam quais filtros aplicar, como as métricas eram definidas ou qual dashboard abrir para qual pergunta. E as questões relativas à força de trabalho raramente são unidimensionais; são contextuais e cheias de nuances, muitas vezes exigindo múltiplos pontos de dados para serem interpretadas.

As equipes de RH ainda gastam um tempo valioso interpretando dados para outras pessoas, enquanto os líderes têm dificuldades para navegar em dashboards complexos. A necessidade é clara: tornar os dados da força de trabalho acessíveis, intuitivos, interativos e integrados aos fluxos de trabalho diários, sem depender excessivamente de analistas. Sem essa mudança, a IBM corre o risco de ter fluxos de trabalho mais lentos, seja devido a ineficiências operacionais ou a uma tomada de decisão menos embasada.