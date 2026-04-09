Transformação da análise de dados de pessoas de RH com agentes de business intelligence generativa

Como o IBM® HR procura escalar a análise de dados de pessoas adotando o watsonx BI
No coração da IBM, o departamento de Recursos Humanos enfrenta um desafio: expandir uma cultura baseada em dados em toda a empresa.
A organização de RH da IBM já havia estabelecido uma base sólida para a análise de dados de pessoas. Os dados foram consolidados em um lakehouse e os dashboards de autoatendimento foram implementados para os usuários autorizados em toda a empresa. Como resultado, a adoção cresceu de forma constante, mais de 20% ao ano, à medida que os funcionários da IBM se sentiam cada vez mais à vontade para usar relatórios de business intelligence (BI) para acessar dados de pessoas.Mas o crescimento trouxe um novo desafio.
À medida que o uso se expandiu para além dos analistas de RH, abrangendo líderes empresariais, gerentes e outros usuários não técnicos, ficou claro que os dashboards por si só não eram suficientes. Esses usuários não viviam imersos em dados de RH todos os dias. Eles nem sempre sabiam quais filtros aplicar, como as métricas eram definidas ou qual dashboard abrir para qual pergunta. E as questões relativas à força de trabalho raramente são unidimensionais; são contextuais e cheias de nuances, muitas vezes exigindo múltiplos pontos de dados para serem interpretadas.
As equipes de RH ainda gastam um tempo valioso interpretando dados para outras pessoas, enquanto os líderes têm dificuldades para navegar em dashboards complexos. A necessidade é clara: tornar os dados da força de trabalho acessíveis, intuitivos, interativos e integrados aos fluxos de trabalho diários, sem depender excessivamente de analistas. Sem essa mudança, a IBM corre o risco de ter fluxos de trabalho mais lentos, seja devido a ineficiências operacionais ou a uma tomada de decisão menos embasada.
O projeto piloto teve início no terceiro trimestre de 2025 e alcançou uma taxa de acerto de 89,26% em uma amostra de perguntas enviadas pelos usuários, conferindo à organização uma alta confiança na qualidade da análise de dados. Graças a um raciocínio transparente e uma clara desambiguação, os usuários podiam entender como cada resposta foi gerada e refinar suas perguntas, criando assim confiança nas respostas do sistema.
Os primeiros usuários corporativos relatam que o tempo de resposta para dados resumidos de talentos passou de dias para minutos, graças à interface conversacional intuitiva para acesso aos dados, sem a complexidade das ferramentas de BI estáticas tradicionais.
A IBM começou a transformar sua abordagem em business intelligence e análise de dados adotando o watsonx BI em um projeto piloto.O produto watsonx BI oferece agentes de business intelligence generativa (GenBI) que podem liberar o valor dos dados. Com sua interface conversacional, líderes e gestores empresariais podem simplesmente fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas explicáveis.
A base por trás do watsonx BI é sua arquitetura: uma camada semântica governada que incorpora a lógica de RH, definindo métricas, filtros, populações e contexto de negócios para fornecer análises consistentes e explicáveis alinhadas à estrutura de gestão de dados de uma organização. Um catálogo de métricas centralizado e enriquecido com IA atua como uma fonte única da verdade, eliminando cálculos ad hoc e permitindo o acesso confiável aos dados em toda a empresa.
Igualmente importante, o watsonx BI aproveitou os investimentos anteriores da IBM: os dados já presentes no lakehouse corporativo e os frameworks de relatórios existentes, como o Cognos, foram reutilizados, reduzindo a duplicação e acelerando a adoção. Isso permitiu continuidade entre as ferramentas, transformando a infraestrutura fundamental em um facilitador estratégico para análises escaláveis de dados de pessoas.
O watsonx BI acelera o business intelligence com IA que mostra seu funcionamento, para que você possa entender o "porquê" por trás do "o quê". Ele fornece um caminho lógico e claro da pergunta à explicação, mostrando como interpreta sua consulta, incluindo as fontes de dados consultadas, as colunas usadas, os filtros aplicados e até mesmo a SQL query completa executada.
Os primeiros resultados dos primeiros 6 meses de uso têm sido promissores: os líderes de negócios não precisam mais esperar dias pelos relatórios; eles obtêm respostas rapidamente.As equipes de RH passam menos tempo atendendo a solicitações repetitivas de dados e mais tempo em consultoria estratégica.Por fim, a análise de dados de pessoas ganha produtividade à medida que o watsonx BI automatiza o enriquecimento e as explicações seguem a lógica de negócios controlada.
Nosso projeto piloto de análise de dados de pessoas do watsonx BI provocou uma mudança na forma como a IBM explora novas maneiras de abordar os dados das pessoas. Os usuários iniciais da IBM agora podem receber dados rapidamente, graças à preparação de dados automatizada. Por exemplo, os líderes podem solicitar comparações de distribuições de habilidades críticas entre unidades de negócios e regiões geográficas e receber respostas contextualizadas. Essa abordagem transformacional não é específica do RH e pode ser aplicada a outras áreas no futuro. Eis o motivo:
Ao se tornar seu próprio cliente zero, a IBM valida que a business intelligence generativa governada pode servir aos fluxos de trabalho corporativos, não apenas como uma ferramenta, mas como uma nova maneira de pensar com dados. A jornada de RH da IBM com um projeto piloto do watsonx BI não é apenas uma história de sucesso; é um blueprint para o futuro da análise de dados empresarial.
IBM é uma empresa multinacional de tecnologia com uma rica história que remonta a 1911. Ela atende a uma ampla gama de clientes globalmente, oferecendo um vasto portfólio de produtos e serviços nas áreas de computação em nuvem, IA, análise de dados e consultoria. A IBM é reconhecida por seu compromisso com a inovação, com forte foco em pesquisa e desenvolvimento. A força de trabalho da empresa é composta por profissionais talentosos, contribuindo para sua receita substancial e influência no setor de tecnologia.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e portanto não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.