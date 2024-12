Organização de desenvolvimento de software da IBM

Baseado na tecnologia IBM® watsonx, o IBM® Concert é uma solução criada para otimizar o gerenciamento e as operações de aplicações. A equipe de desenvolvimento responsável por esse produto estava sob pressão para entregá-lo à disponibilidade geral (GA) e, ao mesmo tempo, atender aos rigorosos requisitos da IBM para minimizar os riscos de segurança no código do produto.

É um desafio conhecido pelas equipes de desenvolvimento de produtos em todos os lugares: em paralelo com o desenvolvimento, as ferramentas de avaliação de segurança verificam o código e geram listas de centenas ou milhares de vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs). A maioria das CVEs não é crítica, mas o trabalho de examinar as listas e priorizar as remediações pode atrasar significativamente o desenvolvimento. Se os problemas críticos não forem descobertos até o final do ciclo de desenvolvimento, muito tempo pode ser gasto em novas compilações e testes. Assim, a prontidão do produto e, em última análise, a receita estão vinculadas ao gerenciamento adequado das CVEs.

Para a equipe de desenvolvimento do Concert, felizmente uma solução inovadora estava bem à sua frente. Um dos principais casos de uso do Concert é a simplificação do gerenciamento de CVEs. Por isso, os próprios desenvolvedores do produto se tornaram alguns de seus primeiros clientes satisfeitos.