A CIO Organization da IBM estabeleceu sua plataforma de economia de API para a empresa em 2014, para fornecer uma plataforma de hospedagem de API segura e projetada para disponibilidade contínua para uso por funcionários, clientes e parceiros da IBM. A plataforma possibilita a criação, comercialização, rastreamento e gerenciamento de APIs para uso interno e é construída usando o IBM API Connect, uma solução empresarial para gerenciamento centralizado de API que armazena APIs e sua documentação. O API Connect gerencia assinaturas via credenciais de acesso e possui um catálogo de API consolidado.

Inicialmente, a plataforma de economia de API gerenciava APIs exclusivamente para a CIO Organization da IBM. Mas, com o tempo, evoluiu para suportar APIs da empresa inteira e de terceiros. Atualmente, a plataforma suporta dois serviços de API: Blue API, fornecendo APIs internas para aplicações de negócios da IBM, e API Hub, fornecendo APIs da IBM para clientes da IBM e parceiros de negócios da IBM. Quando os desenvolvedores estão construindo novas aplicações, eles primeiro verificam dentro de um catálogo de API para encontrar uma API e inscrever-se nela. Uma vez inscritos, eles recebem chaves de API, que são IDs de cliente secretos, para chamar a API.

Os consumidores de API usam o catálogo de API e a documentação de API para encontrar e usar APIs, enquanto os provedores de API configuram, testam e publicam APIs e documentação para o catálogo de APIs e a configuração da API para o gateway.

"Para ter uma economia de API efetiva, é necessário um deslocamento cultural no nível organizacional, mais do que apenas uma mudança tecnológica. Quando um provedor constrói uma API, em vez de fazê-lo em nível de projeto, ele deve integrá-la a um catálogo comum (como o Blue API) para que outros possam acessar e usar", afirma Kyle Frohling, gerente do API Hub para a CIO Organization da IBM. "Além disso, você precisa de uma equipe dedicada por trás do serviço API Connect para garantir uma transição eficaz para uma economia de API. Devido à mudança cultural, é necessário orientação, defensores do processo e capacitação para transicionar as equipes de soluções isoladas para uma solução centralizada."

Frohling acrescenta que os desenvolvedores que aproveitam a plataforma vêm de todas as organizações da IBM, globalmente. "Você poderia pensar que a maioria dos desenvolvedores entende APIs, mas na prática, há equipes que são maduras e que entendem o desenvolvimento e as práticas da IBM, enquanto outras precisam de suporte para API", ele diz. "Consequentemente, deve haver material educativo e de treinamento para fornecer orientações sobre o serviço, seu valor e como começar. A interação com a equipe de desenvolvimento de API no início do processo também é fundamental para adotar as práticas corretas de API. Outra lição aprendida é maximizar a capacidade de autoatendimento da solução API Connect.