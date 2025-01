IBM Big AI Models - Turbonomic

A inteligência artificial alcançou um marco crucial, em que o treinamento de grandes modelos de linguagem (LLMs) tornou-se uma das tarefas mais exigentes em termos computacionais. A computação de alto desempenho é essencial para a otimização de cargas de trabalho de IA generativa (gen AI) e LLMs, enquanto as Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) podem ser caras e escassas. GPUs são chips especializados projetados para lidar com cálculos matemáticos complexos e processamento paralelo, tornando-os ideais para as computações necessárias no treinamento e na inferência de modelos de aprendizado profundo. Como resultado, as GPUs estão em alta demanda, e otimizar sua utilização é fundamental para o sucesso da IA.

A equipe do IBM® Big AI Models (BAM), que oferece suporta o ambiente primário de pesquisa e desenvolvimento para as equipes de engenharia testarem e refinarem seus projetos de IA generativa, viu uma oportunidade de melhoria. À medida que mais projetos passavam pelo estágio de teste, a equipe reconheceu a importância de utilizar cada instância de forma otimizada para evitar o desperdício de recursos.