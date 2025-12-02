Empresas aceleram expansão internacional por meio de soluções da IBM e AWS para fortalecer localização, cadeias de suprimentos e engajamento do cliente
À medida que as empresas se expandem para os mercados internacionais, elas estão passando de simplesmente exportar produtos para construir cadeias de valor globais de ponta a ponta. Para alcançar essa visão, estão evoluindo para abranger P&D, projeto, produção, vendas e serviços. À medida que implementam novos processos, as organizações estão se concentrando em quatro prioridades estratégicas:
Ao se alinhar a essas prioridades, as empresas estão preparando o terreno para o sucesso internacional de longo prazo com maior agilidade, foco no cliente e excelência operacional.
Para acelerar a expansão global, as empresas estão adotando uma estratégia "3 mais 1", com IA e arquitetura de nuvem no centro. Essa abordagem dá às organizações a capacidade de estabelecer conexões mais profundas com o mercado, fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, aumentar o engajamento do cliente e operar em plataformas de tecnologia unificadas. Ao incorporar os seguintes princípios em suas cadeias de valor, as empresas se posicionam para “sair, permanecer firmes e ir longe” nos mercados internacionais.
A adoção dessa estratégia de "3 mais 1" com prioridade digital já está entregando resultados significativos para empresas de vários setores:
Juntos, esses resultados demonstram como as empresas podem escalar rapidamente, operar sem dificuldades em todas as regiões e oferecer experiências excepcionais do cliente em todo o mundo. Com a IBM e a AWS como parceiros estratégicos, as organizações estão acelerando o crescimento, a resiliência e a competitividade de longo prazo nos mercados globais.
A Amazon Web Services (AWS) China é a operação da AWS na China continental. Líderes globais em computação em nuvem, eles atendem a uma ampla base de clientes, incluindo empresas, startups, instituições educacionais, Governo e organizações sem fins lucrativos. A AWS começou a operar na China em 2013, fornecendo serviços de nuvem por meio de duas regiões totalmente em conformidade: Pequim, operada pela Sinnet, e Ningxy, operada pela Ningxa Western Cloud Data (NWCD). Eles expandem sua infraestrutura para incluir um laboratório de IA em Xangai, China, e laboratórios de IoT em Shenzhen, China e Taipei, Taiwan. Ao fornecer as mesmas APIs, kits de desenvolvimento de software (SDKs) e padrões de segurança que suas regiões globais, a AWS China garante uma experiência de nuvem consistente e adaptada às regulamentações locais.
