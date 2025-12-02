À medida que as empresas se expandem para os mercados internacionais, elas estão passando de simplesmente exportar produtos para construir cadeias de valor globais de ponta a ponta. Para alcançar essa visão, estão evoluindo para abranger P&D, projeto, produção, vendas e serviços. À medida que implementam novos processos, as organizações estão se concentrando em quatro prioridades estratégicas:

Adaptação aos mercados locais: desenvolvimento de insights mais profundos sobre culturas regionais e comportamentos de clientes para criar ofertas que ressoem e construam uma forte presença de marca local

Construção de cadeias de suprimentos eficientes: estabelecimento de modelos de logística sustentáveis, ágeis e econômicos que possam ser dimensionados entre fronteiras e, ao mesmo tempo, garantir a resiliência

Entregar engajamento do cliente contínuo: fornecer suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana e experiências de serviço consistentes para fortalecer a confiança e a lealdade em todo o mundo

Criar bases unificadas de tecnologia: implementar arquiteturas de TI flexíveis que integrem operações globais, simplifiquem processos e permitam crescimento com prioridade digital.

Ao se alinhar a essas prioridades, as empresas estão preparando o terreno para o sucesso internacional de longo prazo com maior agilidade, foco no cliente e excelência operacional.