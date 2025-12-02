IBM e AWS viabilizam o crescimento global com IA e nuvem

Empresas aceleram expansão internacional por meio de soluções da IBM e AWS para fortalecer localização, cadeias de suprimentos e engajamento do cliente

As empresas buscam uma presença global mais forte

À medida que as empresas se expandem para os mercados internacionais, elas estão passando de simplesmente exportar produtos para construir cadeias de valor globais de ponta a ponta. Para alcançar essa visão, estão evoluindo para abranger P&D, projeto, produção, vendas e serviços. À medida que implementam novos processos, as organizações estão se concentrando em quatro prioridades estratégicas:

  • Adaptação aos mercados locais: desenvolvimento de insights mais profundos sobre culturas regionais e comportamentos de clientes para criar ofertas que ressoem e construam uma forte presença de marca local
  • Construção de cadeias de suprimentos eficientes: estabelecimento de modelos de logística sustentáveis, ágeis e econômicos que possam ser dimensionados entre fronteiras e, ao mesmo tempo, garantir a resiliência
  • Entregar engajamento do cliente contínuo: fornecer suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana e experiências de serviço consistentes para fortalecer a confiança e a lealdade em todo o mundo
  • Criar bases unificadas de tecnologia: implementar arquiteturas de TI flexíveis que integrem operações globais, simplifiquem processos e permitam crescimento com prioridade digital.

Ao se alinhar a essas prioridades, as empresas estão preparando o terreno para o sucesso internacional de longo prazo com maior agilidade, foco no cliente e excelência operacional.
Estratégias de prioridade digital impulsionam a localização em escala global

Para acelerar a expansão global, as empresas estão adotando uma estratégia "3 mais 1", com IA e arquitetura de nuvem no centro. Essa abordagem dá às organizações a capacidade de estabelecer conexões mais profundas com o mercado, fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, aumentar o engajamento do cliente e operar em plataformas de tecnologia unificadas. Ao incorporar os seguintes princípios em suas cadeias de valor, as empresas se posicionam para “sair, permanecer firmes e ir longe” nos mercados internacionais.

  1. Localização de marketing: criar uma presença de marca autêntica e alinhar o conteúdo com as culturas regionais e as necessidades dos clientes
  2. Localização da cadeia de suprimentos: otimizando logística, armazenamento e gerenciamento de inventário para proporcionar eficiência e agilidade entre fronteiras
  3. Localização de serviços pós-venda: criando recursos de engajamento do cliente consistentes, multilíngues e 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base em plataformas digitais
  4. Arquitetura de TI global unificada ("+1"): integração de operações globais com a execução local por meio de bases de tecnologia flexíveis e escaláveis
As empresas liberam um impacto global mensurável

A adoção dessa estratégia de "3 mais 1" com prioridade digital já está entregando resultados significativos para empresas de vários setores:

  • Uma nova empresa de veículos energéticos reduziu os tempos de resposta do serviço de duas semanas para um único dia, aplicando a análise de feedback do cliente orientada por IA.
  • Uma empresa química global implementou uma torre de controle de cadeia de suprimentos impulsionado por IA, reduzindo a confirmação de riscos de três dias para uma hora e o tempo de resolução de um dia para apenas 10 minutos.
  • Uma empresa de tecnologia de logística aprimorou o gerenciamento da cadeia de suprimentos internacional com a nuvem da AWS, acelerando a implementação de aplicações e melhorando em 10 vezes as taxas de inspeção de qualidade e amostragem.
  • Um banco multinacional aumentou a eficiência da consultoria transfronteiriça em 60% com os recursos multilíngues do IBM watsonx.
  • Um provedor de central de atendimento na China reduziu o tempo de construção de conhecimento em 70% usando a IA generativa da AWS, permitindo uma resposta de serviço global mais rápida.
  • Um grupo de comércio internacional modernizou seu sistema de marketing internacional na nuvem da AWS com a abordagem de design híbrido da IBM, reduzindo o tempo de resposta das transações em 50%.

Juntos, esses resultados demonstram como as empresas podem escalar rapidamente, operar sem dificuldades em todas as regiões e oferecer experiências excepcionais do cliente em todo o mundo. Com a IBM e a AWS como parceiros estratégicos, as organizações estão acelerando o crescimento, a resiliência e a competitividade de longo prazo nos mercados globais.
Sobre a Amazon Web Services

A Amazon Web Services (AWS) China é a operação da AWS na China continental. Líderes globais em computação em nuvem, eles atendem a uma ampla base de clientes, incluindo empresas, startups, instituições educacionais, Governo e organizações sem fins lucrativos. A AWS começou a operar na China em 2013, fornecendo serviços de nuvem por meio de duas regiões totalmente em conformidade: Pequim, operada pela Sinnet, e Ningxy, operada pela Ningxa Western Cloud Data (NWCD). Eles expandem sua infraestrutura para incluir um laboratório de IA em Xangai, China, e laboratórios de IoT em Shenzhen, China e Taipei, Taiwan. Ao fornecer as mesmas APIs, kits de desenvolvimento de software (SDKs) e padrões de segurança que suas regiões globais, a AWS China garante uma experiência de nuvem consistente e adaptada às regulamentações locais.

