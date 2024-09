Instituto Croata de Seguros de Pensões (HZMO)

O Sterling B2B Integrator é uma ferramenta de colaboração entre empresas que ajudou a permitir a integração de processos de negócios da HZMO e de instituições parceiras dentro e fora da Croácia. A solução foi implementada com um adaptador para o IBM Sterling Connect:Direct, uma ferramenta usada por muitos dos principais bancos e instituições financeiras para transferências de arquivos ponto a ponto ricas em segurança, automatizando a troca de dados entre aplicativos de missão crítica.



O Grupo TIS, um fornecedor líder de tecnologia da informação e comunicação na Croácia, foi o parceiro escolhido na implementação da solução. Diz Grković-Hrabar: "Temos usado o Sterling Connect:Direct por cerca de cinco anos e nossa experiência tem sido muito boa. Esta foi uma forte razão para escolhermos a Sterling e a TIS para realizar o trabalho." Por meio da colaboração em outros projetos, a HZMO sentiu que ambas as empresas eram confiáveis.



Antes da implementação, foi realizado um trabalho de base para criar os processos de negócios descrevendo os fluxos de dados e um banco de dados com um diretório de parâmetros cruciais necessários para transmitir os dados, como os nomes das instituições, tipo de transmissão e cronograma de transmissão. O Sterling B2B Integrator foi instalado em um servidor na rede HZMO e os funcionários de TI da HZMO receberam treinamento sobre o uso do software para que pudessem realizar os novos processos daqui para frente.



Após uma fase piloto inicial de prova de conceito, foi estabelecida a primeira conexão com o país vizinho e ex-membro da ex-Iugoslávia, a Eslovênia. O intercâmbio automatizado de dados ajudou a agência de pensões eslovena a gerir as pensões do contingente croata residente no país.



As conexões com outras instituições financeiras continuam sendo implementadas em etapas. Com as duas transmissões automatizadas em operação, os dados são transmitidos através do Sterling B2B Integrator diariamente e várias vezes por mês.